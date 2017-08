¡Sorpresa! Alessandra Rosaldo presume la visita de su ‘bigotón’ en el trabajo Aprovechando que ambos están trabajando en la Ciudad de México, el comediante decidió visitar en el set donde se encuentra la cantante para apoyarla en horas laborales

Si hay una familia que trabaja a marchas forzada esa es la que conforman los Derbez. Viviendo entre Los Ángeles y la Ciudad de México, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se las ingenian para mantenerse lo más cerca y vivir su romance como en su época de novios. Aprovechando que los dos se encuentran en nuestro país, el actor aprovechó para sorprender a su esposa en el trabajo. Emocionada por el gesto del comediante, la actriz compartió una foto del momento.

Presumiendo el nuevo look con el que aparecerá en la cinta El complot mongol, Eugenio posó al lado de su esposa: “Y que me cae de sorpresa en el set un guapo bigotón jajajaja. ¡Qué tal su look para la peli El complot mongol”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos, como título de la imagen que en menos de 24 horas ha generado más de 48 mil likes.

En la foto, publicada en blanco y negro, se ven Eugenio y Alessandra abrazados y esbozando ambos una sonrisa. El hecho de que sus agendas de trabajo estén muy saturadas no es impedimento para que lo de la pareja funcione, pues siempre tratan de hacer este tipo de visitar sorpresas en su trabajo para mantenerse unidos.

El mes pasado, luego de que Eugenio pasara varias semanas en Canadá, Alessandra y Aitana viajaron a Vancouver para encontrarse con el cineasta. Aunque estaba en plena filmación, Derbez hizo tiempo para consentir a sus mujeres y pasar tiempo en familia. Sin organizar nada en especial, Eugenio quiso recorrer con sus chicas las calles de la ciudad y hacer las tradicionales visitas al parque que siempre acostumbran en hacer en Los Ángeles, donde disfrutan de una vida tranquila y alejada de los reflectores.

A pesar de la fama que ha ganado Eugenio en el extranjero, el comediante conserva su sencillez y apuesta por una vida muy en el anonimato. Cuando se trata de su familia, Derbez prefiere disfrutar de los pequeños detalles a puertas cerradas y, así, propiciar que la vida de su hija menor Aitana sea lo más discreta posible.