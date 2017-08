La Corte ordena a Brad Pitt y Angelina Jolie pagar $12 millones de deuda del castillo en el que se casaron

Casi se cumple un año de aquel sorpresivo anuncio de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, pero los actores todavía tienen algunos lazos que los unen. Desgraciadamente, en este caso se trata de una deuda pues la Corte de Francia ha dictado que los famosos tienen que pagar 565,000 euros (alrededor de $12 millones de pesos mexicanos) que supuestamente deben al iluminador Odile Soudant por el trabajo que realizó en el castillo francés donde la pareja contrajo matrimonio.

VER GALERÍA

Sin importar que la pareja se separó desde septiembre pasado, se dice que mantienen la propiedad como una inversión y ahora tendrán que desembolsar una alta cantidad para saldar las deudas del pasado. La diseñadora de iluminación tomó acción legal contra la pareja, señalando no solo la deuda del trabajo en el Chateau Miraval, sino que ésta llevó a la ruina a su compañía, por lo que incluso recibirá una suma para resarcir los daños a su reputación. La relación laboral data del 2010 cuando se dice Pitt pidió a Soudant que potenciara la luz natural del lugar.

Esta ha sido una decisión tomada en abril pero que hasta ahora ha sido dada a conocer por el diario Libération. Aunque se sabe que no se firmó un contrato de trabajo, la firma de Odile recibía una suma por sus labores mes a mes. Y es que el proyecto no era poca cosa, en él trabajaron 17 personas –entre los que había arquitectos, ingenieros y diseñadores- y después de dos años de labor no pudieron acabar con lo planeado.

VER GALERÍA

Al comenzar la batalla legal, el proyecto fue asignado a un extrabajador de Soundant, lo que también fue señalado en la demanda, ya que la iluminadora requirió que se le reconociera como la creadora del diseño. Los representantes legales de Pitt señalaron que fue el actor quien tuvo la idea, algo que fue muy discutido por ambas partes. Ante esto, un vocero de Brad dijo a Vanity Fair: “Respetamos la decisión de la Corte de resolver esta disputa sobre el pago de algunos recibos. Esta resolución no incluye nada sobre los asuntos de autoría de los diseños creados por Brad y no está relacionado con Chateu Miraval”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿podrían darse una segunda oportunidad?

Angelina Jolie lo cuenta todo: 'Han sido momentos muy difíciles'

El veredicto llega después de tres años de batalla legal pero todavía falta la resolución en cuanto a la autoría del diseño de iluminación. Aunque los abogados de los actores han señalado que al tratarse de una propiedad privada no tendría por qué haber conflicto, los representantes de Soundant aseguran que fue utilizada para la campaña de Angelina Jolie con Guerlain.

VER GALERÍA