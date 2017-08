'Por las buenas', lo que la ex pareja de Sergio Mayer Mori le pedirá para su hija

En todas las relaciones siempre hay puntos de fricción a la hora de ponerse de acuerdo para ciertas situaciones y a pesar de que en un principio Sergio Mayer Mori y su ex novia, Natália Subtil, intentaron llevar su paternidad compartida en términos de paz, desde hace algunas semanas las cosas se han complicado. La modelo ha decidido tomar medidas legales para pedir la manutención de su hija Mila.

Aunque aún no existe una demanda interpuesta, Natália está decidida a seguir con paso firme ante estas medidas. “Yo creo que él tiene que hacer lo que manda la ley tal cual, lo que la ley pide que haga un papá que no está presente, y él sabe y lo reconoce”, dijo la brasileña en entrevista para el programa Sale el Sol. La también actriz dice que no quiere pelear sucio y que solamente busca tener un acuerdo, al cual no han podido llegar ellos dos solos, “No tenemos fecha ni nada, voy empezando poco a poco, todavía estoy con abogados porque no quiero hacer algo feo, que sea algo tranquilo. Si nosotros dos no podemos llegar a algún acuerdo, que venga una persona en medio de nosotros y que nos dé la palabra final”.

Subtil siempre ha buscado lo mejor para su pequeña de 8 meses y durante esta entrevista recalcó que lo que busca es solamente hacerle un bien no solo a Mila, sino que también a Sergio, quien ha estado distanciado de su hija debido a la misma situación. “No es un daño, de hecho lo voy a forzar a trabajar, él lo sabe, es por las buenas, nada he hecho por mal, yo también estoy en eso porque él va a tener que darme algo y va a tener que trabajar, entonces va a ser bueno para él también”, continuó la brasileña.

En otra entrevista que hizo para Agencia México, Natália también habló de los abuelos de su hija, Bárbara Mori y Sergio Mayer, de quienes afirmó que también procuran el bien de su nieta y la ayudan con lo necesario, “No es que me ayuden económicamente, pero me dan todo lo que Mila necesita”, finalizó la modelo de 29 años quien seguirá con esta demanda hasta el final contra su ex novio de 19 años.

