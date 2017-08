'Somos poderosas; podemos ser y hacer lo que sea': Dove Cameron y Sofia Carson de Descendientes 2 platican con nosotros

¡Y vivieron felices –y muy empoderadas- para siempre! En Disney, las cosas han cambiado un poco… y ahora, el príncipe azul es desplazado por una chica empodera, valiente y con carácter, como lo muestran Dove Cameron y Sofia Carson en la segunda entrega de la película Descendientes 2, en donde interpretan a Mal y Evie.

Y es que al ser hijas de Maléfica y La Reina Malvada respectivamente, ambas tienen que luchar por encajar, ser escuchadas y sobre todo, ser tomadas en cuenta, algo a lo que curiosamente también se han enfrentado Dove y Sofia.

“Sofía y yo hemos hablado como las dos sufrimos bullying mientras crecíamos pero pienso que es una cosa muy humana sentirse como una marginada. […] Creo que la única manera en la que podemos vencer sentirnos así es el equilibrio y aunque esto suene aburrido, debes amarte en verdad antes de que hagas cualquier cosa. Porque hasta que manejas las cosas que están dentro de ti; hasta que puedes sobresalir por tu cuenta, y aprobarte a ti mismo, siempre te detendrás por las opiniones de otros”, comentó Dove en exclusiva para Hola.com México.

Es por eso que al ser protagonistas de Descendientes 2, película que se estrena este 20 de agosto por Disney Channel, tanto Dove como Sofía disfrutan de que sus personajes son feministas e incluso “no necesitan de un príncipe para tener un castillo”, como lo menciona el personaje de Evie en un momento.

“No hay razón de que las niñas compitan con otras niñas. Necesitamos levantarlas. Y eso es lo que justamente hacen Mal y Evie […] Nosotras, como chicas, somos poderosas; podemos ser y hacer lo que sea que queramos ser”, agregó Sofía.

¿Lo mejor de Descendientes para Dove y Sofía? Que además de que la pelea es entre 2 mujeres: Mal y Uma –la hija de Úrsula quien desea apoderarse del reino de Áuradon-, que es una película que muestra todos los matices de los humanos, los cuales siempre tienen un lado malvado –algo que no necesariamente es malo-.

“Creo que todos tenemos un lado malvado. Creo que es humano tener dos lados. ¿Mi lado malvado? Creo que mi novio diría que soy un poco atrevida. Me gusta ser atrevida. No puedo tolerar… Porque amo a la gente pero si alguien me dice qué debo de hacer de una manera no tan agradable; que me quiera hacer menos, de inmediato digo “Ok” y los reto. No me iba bien en la escuela. ¡Los profesores no me querían!”, reveló Dove entre risas… ¡y no podemos estar más de acuerdo con ella!

