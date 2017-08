¿Cuánto gana la actriz más cotizada de Hollywood? Prepárate para irte de espaldas

Jennifer Lawrence llevaba el título de la actriz mejor pagada de Hollywood según la revista Forbes el año pasado, sin embargo ahora ha sido destronada por una estrella cuyo brillo va en ascenso y más fuerte que nunca. Emma Stone se ha coronado en el puesto número uno de las actrices con el pay-check más grande después de haber ganado el Oscar como mejor actriz por su papel en La, La, Land, pero… ¿quieres saber cuánto ganó?

Con tan solo 28 años de edad, la guapa estadounidense está acumulando una enorme fortuna y gracias a su talento y carisma, se ha vuelto una de las protagonistas más cotizadas en el medio. En tan solo un año, de junio del 2016 al mismo mes pero del 2017, Emma ganó alrededor de $26 millones de dólares (442 millones de pesos mexicanos aproximadamente) antes de los impuestos.

Sin embargo, ahí no termina todo para la protagonista de Easy A, pues este año también le deparan proyectos muy “jugosos” y con grandes remuneraciones. Emma se encuentra grabando una nueva serie de televisión para Netflix titulada “Maniac”, y según la revista Vanity Fair, estará cobrando alrededor de $350 mil dólares por episodio, una cantidad nada despreciable. Además la pelirroja también se encuentra por lanzar la película Battle of the Sexes en la cual es protagonista junto a Steve Carrell. Por si esto fuera poco, esta chica se convirtió en la embajadora de belleza de una de las marcas de maquillaje más reconocidas a nivel mundial.

Después de ella, en la lista de Forbes en segundo lugar aparece Jennifer Aniston quien en este año tuvo una ganancia de alrededor de $25 millones de dólares (425 millones de pesos mexicanos aproximadamente), la cual le sigue llegando por cosas relacionadas a la popular serie de Friends, además de tener contratos con exclusivas marcas. Jennifer Lawrence de 27 años, cayó al puesto número tres ganando alrededor de 24 millones de dólares (408 millones de pesos aproximadamente), lo cual también le sigue permitiendo darse todos los lujos que quiera. Otras mujeres que han llegado al top 10 de esta popular lista son Charlize Theron y Emma Watson.

