Michelle Renaud dice 'no' a que su bebé tenga redes sociales Se ha convertido en el protagonista del Instagram de su mamá, pero bajo ninguna circunstancia, Marcelo será un baby millenial

Nadie nace sabiendo ser padre y, hasta ahora, no existe un manual, mucho menos un instructivo de la era Millenial, donde las nuevas generaciones dominan a la perfección los dispositivos móviles. Aunque poco a poco ha ganado popularidad en las redes sociales de su mamá, Marcelo, hijo de Michelle Renaud no será un bebé con cuenta en Instagram. Si bien la actriz no tiene empacho en publicar fotos del pequeño en sus cuentas, aseguró que prefiere que sea el niño, cuando tenga la edad indicada, quien elija entrar o no al mundo del internet.

VER GALERÍA

“La verdad es que lo platiqué con mi esposo y no quisimos, también mi bebé tiene su propia vida y mañana mi bebé va a ir a la escuela y yo no sé qué clase de fotos pueda él no querer que estén en las redes”, declaró la actriz al programa Hoy.

La actriz reconoce que la vida de su bebé ha estado expuesta desde ante de nacer, por su profesión, así que considera es demasiado público y aunque como cualquier mamá comparte fotos del niño no le gustaría excederse: “Él también tiene su vida y también tiene que tener su intimidad y ya si el cuándo crezca quiere ser un niño de redes sociales pues bienvenido y sino también bienvenido, pero si se me hace que de por sí ya es un niño expuesto, como para sobre exponerlo”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque las fotos al lado del pequeño Marcelo son las más likeadas de su Instagram, Michelle quiere que el bebé sólo tenga espacio en su cuenta, pues no quiere imponer nada al niño. La actriz comparte el mismo pensamiento que Zuria Vega y Alberto Guerra, quienes también han comentado que no quieren que Lúa, su bebé de siete meses, tenga su propia cuenta.

VER GALERÍA