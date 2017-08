Siguiendo los pasos de su papá, Diego Ornellas estrena look El bebé protagonizó una divertida sesión en la peluquería donde se portó muy bien gracias al truco de su mamá, quien llevó una paleta para que el bebé no se moviera

A unos días de que Marcus Ornellas cambiara de look y le dijera adiós a su melena para darle paso a un corte a rape, hoy su cachetes -como le dice de cariño a su hijo Diego- se sumó a su club y protagonizó una divertida sesión a la peluquería donde con la ayuda de su mamá dejó que la estilista hiciera su trabajo y lo dejara idéntico a su papá.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, Ariadne Díaz compartió varios videos de cómo se portó su bebé durante la sesión en la estética, donde la actriz tuvo que apoyarse de una paleta para que el bebé no se moviera y su corte quedara perfecto. “Diego, en corte casual de cabello con la experta Belén”, se escucha decir a la mamá del pequeño en uno de los clips. En otras historias de Instagram que compartió Ariadne se ve al bebé al término de su cambio de look donde la actriz reconoció que el corte le quedó perfecto al niño: “Ay qué guapísimo quedaste. ¡Como su papá se rapó!”, dice la actriz.

Luego de convertirse en la versión mini de su papá, el bebé decidió tomar una siesta que duró poco pues sus papás tuvieron que despertarlo y no como dijo Ariadne por “ser malos padres”, sino porque la pareja asegura que si el bebé duerme en la tarde, es de ley dormir de madrugada.

VER GALERÍA

En otros videos se ve cómo Marcus intenta despertar al bebé, quien muy quietecito y sin llorar se despertó para seguir jugando y conciliar el sueño a una hora decente. Antes de que los seguidores comenzaran a criticar a la pareja por despertar de esa forma al niño Marcus comentó sonriente: “Para los que quieran criticar los invito a que cuiden al cachetes a las dos de la mañana”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

La ternura de Diego tiene encantados a sus papás y aunque ambos aman apapacharlo es Ariadne quien tiene un problema a la hora de hacerlo, pues el tamaño y el peso de su pequeño Bam Bam, como también lo llaman, le ha provocado algunos dolores en la espalda: “Ya no soporto la espalda, pero no tienes idea me duele cañón. La verdad es que pesa muchísimo, pesa casi 13 kilos, pero tiene un año, entonces tú cómo le vas a decir a un niño, que pesa lo que un niño de tres años, que no, pues es un bebé, lo tienes que abrazar obviamente, aunque caminó muy chiquito sí es de bracitos y lo cargas y todo. Pero yo ya con la espalda mal, le digo a Marcus, tú eres un gigantón y yo digo, Diego ya casi está de mi tamaño, sí está pesado, pero al final estoy feliz porque va a ser un hombresote”, comentó en julio pasado la actriz al programa Hoy.