Sergio Mayer Mori y cómo le gusta ser el único centro de atención de su hija La modelo brasileña aseguró que aunque el joven no ha estado presente en todo momento, su hija lo reconoce perfectamente, incluso dijo que su papel de padre era un tanto 'freaky'

A punto de iniciar una batalla legal en contra de Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija Mila, Natália Subtil reconoce que aunque el joven no ha estado presente en la vida de la niña mucho tiempo, el que le ha dedicado es de calidad. El hecho de que ahora no estén pasando por el mejor momento como padres, no quiere decir que la modelo brasileña no sepa reconocer que el hijo de Bárbara Mori se desvive por su hija cuando está a su lado.

Encantada con su bebé, Natália dio detalles a los medios de cómo es Sergio en su papel de papá, una faceta que desempeña con mucha dedicación, incluso considera que es un poco sobre protector con la bebé, quien aunque lo ve poco sabe perfectamente quien es: “Mila reconoce muy bien a su papá, cuando ve fotos y videos lo reconoce muy bien. Mila no va con las personas y cuando ve a su papá siempre va con él y juega con él. Todas mis amigas me dicen que no les gusta estar cuando está él porque no deja que nadie la toque, es un poquito medio freaky, así con ella”, comentó a Ventaneando la brasileña.

Aunque la niña es muy pequeña para darse cuenta de los problemas de constancia que tiene su papá, Natália asegura que ella ha intentado hablar varias veces con Sergio para hacerlo consciente de la importancia de una figura paterna para la bebé. “Generalmente sí extraña, pero todavía está muy chiquita, entonces siempre que puedo le platicó ‘tienes que estar presente en la vida de Mila. Porque las mujeres necesitan siempre una figura paterna y es muy importante para ella, entonces que no cometas con ella los errores que cometieron contigo, si quieres que ella sea una mujer fuerte, entonces tienes que estar a su lado”, detalló.

Lista para enfrenar a Sergio Mayer ante los tribunales, Natália compartió que entre sus planes está el alistar la documentación necesaria para que su hija pueda viajar con ella a su natal Brasil, donde reside su mamá: “Voy en Navidad, vamos a salir antes para el cumpleaños de Antonia, vamos a ver todo lo que necesita Mila para que pueda viajar con nosotros”, explicó.

Mientras la situación paternal de Sergio Mayer Mori es incierta, quien sí está muy involucrado en la crianza de la bebé, es su abuelo, Sergio Mayer, quien es fan de compartir los momentos más lindos al lado de su nieta, con quien hace unos días compartió una ducha y una siesta.