Mayrín Villanueva la más tierna en el cumpleaños de su ‘hombre amado’: su hijo Sebastián La actriz le dedicó un lindo mensaje a su hijo, quien hoy celebra sus 14 años de edad

En la vida de Mayrín Villanueva hay un hombre que simplemente es el dueño de su corazón: su único hijo varón, Sebastián. A 14 años de haber conocido a su amor incondicional llamado Sebastián, la esposa de Eduardo Santamarina dedicó un tierno mensaje de amor a su “bebé” en su cumpleaños.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen al lado de su hijo quien al lado de un tierno mensaje en el que reflejó lo importante que es para ella Sebas: “Mi hombre guapo, divertido, amado desde el primer segundo de saber que ya venias en camino, no hay segundo que no me hagas vibrar de felicidad. Te amo mi cumpleañero feliz. ¡Feliz 14 mi @Sebastianpoza a seguir cumpliendo sueños, no pares de sentir como sólo tú lo haces!”, escribió.

Además de esta imagen, Mayrín compartió una historia de Instagram en la que aparece al lado del cumpleañero con filtros festivos. Pero la actriz no fue la única en consentir a Sebastián en su cumple, su hermana mayor, Romina, también le dedicó un lindo mensaje: “ 14 años de ser mi amigo, hermano y compañero de vida”, escribió la hija mayor de Mayrín al lado de una foto con su hermanito.

VER GALERÍA

Aunque Sebastián no ha compartido cómo festeja su cumpleaños número 14, ayer, él, su hermana Julia, su mamá y el esposo de ella, Eduardo Santamarina, con quienes vistió el acuario de Polanco, donde la familia quedó impactada por los ejemplares acuáticos que habitan en el lugar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Si bien tiene apenas 14 años, Sebastián Poza ha demostrado su madurez desde hace años. En 2016 gracias a su gran pasión por la actuación consiguió su debut en la televisión en la telenovela Amo Despertar Conmigo, proyecto al que ingresó por sus propios méritos, tal como lo contó Mayrín a la prensa: “Es un chavo que siempre ha querido estar aquí. Desde chiquito era ‘¿ya? Y ya quiero, y ya quiero’. Y yo, pues haciéndome para que pudiera postergar su niñez lo más que se puede (...) pero para él es más importante esto. Es algo que le ilusiona tanto que claro que lo apoyamos”, explicó la actriz a Televisa Espectáculos, en julio de 2016.