José Eduardo Derbez y el ‘abc’ de cómo ser un ‘latin lover’ El hijo de Eugenio Derbez compartió en Instagram una serie de imágenes en las que luce como todo un galán de telenovela tomando el sol

No, no se trata de escenas de la última cinta de su papá How to Be a Latin Lover, esta sesión de fotos es simplemente porque sí. A través de su cuanta de Instagram, José Eduardo Derbez deleitó a sus seguidoras con una serie de imágenes en las que demostró que sabe cómo tomar el sol al estilo de un dandi. Gafas negras, alberca, camastro y todo la actitud de conquistador que obviamente es cien por ciento herencia Derbez.

Convertido en un galán de telenovela, el hijo de Victoria Ruffo demostró cómo sin necesidad de salir de Ciudad de México se puede disfrutar del verano. Sin ningún tipo de leyenda, José Eduardo publicó estás fotos que de inmediato generaron miles de likes y un sinfín de comentarios como “muñeco”, “que niño tan guapo” por parte del público femenino.

José Eduardo no ha querido desperdiciar ni un segundo de la estación más divertida del año y, aunque no pudo salir de la ciudad, quiso aprovechar la alberca del sitio donde vive y broncearse, al más puro estilo de un modelo de revista. El hecho de que haya decidido disfrutar de una jornada de sol y alberca en su casa, no quiere decir que no haya salido en esta temporada.

Hace un par de semanas, iniciando el verano, él y su novia Bárbara Escalante viajaron a Sonora para disfrutar de la temporada en Guaymas, de donde es originaria la ojiverde. Además de disfrutar de la belleza del lugar, la pareja eligió este destino para pasar unos días con la familia de ella, de la que José Eduardo ya es un miembro más.

Con el espectacular escenario sonorense, José Eduardo y Barbie, como le dice de cariño, se dieron vuelo tomándose las fotos más sexys de su historia como novios, pues al parecer el joven ha aprendido mucho de su novia a la hora de posar, pues si de lucir sensual se trata ella es una experta y todo parece indicar que, ahora, él también.