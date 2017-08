El día en el que Salma Hayek fue la niñera y cocinera de Ryan Reynolds y Blake Lively

Salma Hayek no sólo tiene las mejores ideas para sorprender a sus fanáticos, también lo hace con sus mejores amigos. Hace varios días, la veracruzana hizo una especial visita a casa de otra súper estrella de Hollywood, Ryan Reynolds, con quien comparte créditos en su reciente filme The Hitman's Bodyguard. Lo que aconteció ha sido comentado por todas partes, pues ella tuvo el mejor gesto con la familia del actor, e incluso demostró que más allá de su talento frente a las cámaras, tiene un gran apego y gusto por las tareas del hogar.

Fue a través de sus redes sociales en donde la actriz compartió un throwback desde la cocina de Reynolds y Blake Lively. En esa postal aparece ella frente a la estufa cocinando para sus amigos y al mismo tiempo carga en sus brazos y hace algunos cariños a Ines, la hija más pequeña del matrimonio. Para describir mejor este instante, Salma dio detalles de lo que estaba pasando de una forma muy simpática. “Cuando tus amigos te invitan a cenar y acabas haciéndoles todo tu”, escribió.

Esta reunión fue tan especial que incluso se dibujó una gran sonrisa en el rostro de Salma, que además se colocó un colorido delantal para que todo saliera perfecto. De fondo, aparece Reynolds aplaudiendo a su pequeña Ines, quien mira a su papá muy atenta. La reacción de los seguidores fue inmediata, pues no pararon de enviarle lindos mensajes a la mexicana, que una vez más da muestra de que es toda una mujer multifacética.

Pero si estos días los ha aprovechado en compañía de sus amigos, la también productora se ha tomado el tiempo para disfrutar en un inspirador destino en contacto con la naturaleza. Sin dar más detalles, mostró algunas fotografías de su paseo por un lugar lleno de árboles, se tomó una selfie con una iguana, como muestra del gran amor que tiene por los animales. Por si fuera poco, reveló un clip con el que dejó a todos sus fans con la boca abierta, en donde se le mira practicando suspendida en una línea de canopy realizando varias posiciones, una de ellas de cabeza y con los brazos y piernas extendidos.

Aunque a sus 50 años, Salma sigue ocupando un privilegiado lugar en la lista de las mujeres más bellas del espectáculo, ella tiene una opinión muy clara sobre cómo se siente al respecto. “Soy buena con el ejercicio, soy buena con la comida, pero aún no estoy donde debería. Estoy envejeciendo y todavía no tengo disciplina…”, declaró en una entrevista concedida a The Edit.

