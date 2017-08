Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿podrían darse una segunda oportunidad?

Por varios años, Angelina Jolie y Brad Pitt consolidaron una de las relaciones sentimentales más sobresalientes de Hollywood. Formaron una familia, fueron cómplices profesionales y de un momento a otro su historia de amor dio un giro inesperado: la pareja anunció su separación. A poco tiempo de que se cumpla un año de aquella noticia, el rompimiento ha tomado varias aristas, no sólo en lo legal, también en los acuerdos personales a los que han llegado para rodear a sus hijos de armonía y estabilidad. Una vez más, la ex pareja se vuelve a colocar en la mira, ahora por una versión en la que se habla de lo que ocurre en su proceso de diviorcio.

En medio de un trámite legal, que desde hace varios meses decidieron mantener bajo confidencialidad, se ha dicho que el trámite de divorcio se encuentra paralizado, de acuerdo con información dada a conocer por US Magazine, retomada de fuentes cercanas a la pareja. Pero las revelaciones que se han hecho en esas líneas, ahondan incluso en el actual sentir de la protagonista de Maleficent. “Angelina todavía está enamorada de Brad”, según expresó la fuente que además fue puntual con lo que ocurre en este momento. “El divorcio está parado”, dijo.

Pero no sólo eso, mientras todos están a la espera de conocer cómo van las cosas hasta este momento, US Magazine incluye otra declaración puntual de la fuente. “No ha hecho nada (la ex pareja) por agilizar los trámites de divorcio en los últimos meses y nadie piensa que vaya a hacerlo ahora”. Entre otras cosas, se habla de un posible cambio de actitud de Angelina hacia Brad, abriendo la posibilidad de que ella retomara la relación, sólo si el actor “mostrara su compromiso por cuidar a la familia”, de acuerdo con lo publicado en el medio antes citado.

A principios de mayo, Pitt concedió su entrevista más sincera GQ Magazine, en donde habló de varios aspectos de su vida privada, reconociendo sus problemas con el alcohol. “Dejé todo menos la bebida cuando formé una familia... Estaba bebiendo mucho. Se convirtió en un problema”, dijo en aquel momento. Al parecer, la resolución de ese conflicto personal ha sido lo que ha motivado a Angelina para que su opinión cambie con respecto a la decisión tomada meses atrás, según lo dicho por la fuente para US Magazine.

En este instante, Brad y Angelina tratan un ambiente de estabilidad a sus hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Mientras cada uno vive por separado, retoman el ritmo de sus vidas enfocados en sus actividades y su familia. Angelina se ha dejado ver sonriente, en compañía de sus hijos, celebrando cada instante a su lado y aprendiendo más de la maternidad. Del mismo modo, Brad parece haber encontrado el equilibrio y se ha enfocado en cuidar su salud practicando algunas rutinas de ejercicio. “Brad está entrenándose todos los días. Está muy deportista, delgado, saludable y sobre todo mucho más feliz. Todo ha mejorado con su familia y los problemas se resuelven ahora en privado”, de acuerdo con información publicada por People.

