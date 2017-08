¡Arriba temperatura! Cristian de la Fuente se reúne con sus mujeres en unas vacaciones

Desde febrero de este año que comenzaron las grabaciones de la novela Entre Tierras Salvajes Cristian de la Fuente había estado trabajando muy duro y con una agenda super apretada entre rodaje y presentaciones, ahora que el proyecto ha terminado, por fin el actor se pudo dar unas muy merecidas vacaciones para disfrutar de sus dos amores, su esposa, Angélica Castro y su hija, Laura, en una paradisíaco lugar.

Desde hace unos días, la familia comenzó a publicar en sus redes sociales algunas imágenes con el título, “Vacation Mode ON” (modo vacación encendido) desatando la envidia entre sus seguidores quienes les aconsejaron disfrutar al máximo este tiempo. Después de que ya solo habíamos visto a este galán en su bromance con Horacio Pancheri y Diego Olivera, Cristian se reencontró con su familia para darse una escapada a la Riviera Maya y aprovechar el sol y la brisa marina, pero sobre todo para… ¡descansar! El actor compartió una selfie en la que aparece tomando el sol muy relajado y es que después de tanto trabajo, eso era lo único que quería hacer.

Y qué mejor compañía para pasar unos días muy agradables que su familia, así el también piloto de las fuerzas armadas chilenas, compartió una fotografía de él en medio de sus dos mujeres. Los tres salen en traje de baño, disfrutando de un restaurante cerca de la playa. En la imagen aparece Laura quien ya es toda una señorita y ha heredado la belleza de sus padres. Angélica también publicó una imagen de los tres en donde salen muy sonrientes y junto a la cual escribió: “¡¡Feliz semana para todos!! A empujar por nuestros sueños y a rodearnos de las personas correctas. ¡¡Amar y sonreír son la dosis perfecta para brillar!! ❤️🙏 Junto a @iamdelafuente #Lau”.

Claro que con el calor, no podían faltar algunas poses en traje de baño, las cuales alborotaron las redes sociales del actor ya que todas sus seguidoras no pasaron desapercibida la buena forma en la que se encuentra Cristian. En una de las fotografías aparece el actor con unas bermudas grises y sin playera, recargado en un espectacular puente a la orilla del mar turquesa. De la misma manera la conductora también quiso presumir su espectacular figura en un bikini rosa fosforescente con flores azul marino en una fotografía capturada por la lente de su hija con el mar de fondo. Así, ¿quién no los envidia?

