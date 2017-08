Salma Hayek: 'Tengo 50 años, ¿por qué debo verme bien?'

Una de las figuras más reconocidas del mundo latino en Hollywood es Salma Hayek, quien ha sido admirada por su talento pero también por su figura, pues a los 50 años luce espectacular y ha sido nombrada ícono de belleza desde hace varios años. Lo que es realmente admirable es su naturalidad a la hora de hablar de su cuerpo, pues ha sabido manejar sus curvas a su favor y está orgullosa de eso, ya que reconoce que nunca ha sido de las más delgadas y que ha sabido manejar la presión que se ha impuesto por los estereotipos de Hollywood para aprovechar la forma de su cuerpo.

Salma nunca ha tenido una inclinación por hacer ejercicio y le cuesta mucho trabajo ser disciplinada para cumplir su rutina y ahora que ha llegado a su quinta década, menos, pues dice que a esta edad ya tiene permiso de no preocuparse por su silueta. “A veces digo, ‘¡Tengo 50 años! ¿Por qué debo verme bien? Yo ya tengo a mi hombre’, aunque por otro lado, tampoco quiero perder a mi hombre”, dice Salma en entrevista para el portal The Edit. “Amo la palabra ‘Curvilínea’ es artística“, continuó la actriz.

La veracruzana admite que ama su cuerpo tal cual es, y aunque no ha cedido ante las presiones, si le gustaría cambiar algunas cositas de este, “Una línea recta, puede ser aburrida. No te voy a mentir, pero a veces si preferiría que mis curvas se fueran hacia adentro en lugar de hacia afuera en algunas partes”, dijo la protagonista de Frida entre risas.

Y es justo esa naturalidad y el vivir sin preocupaciones lo que cautivó a su esposo, el empresario francés, Francois-Henri Pinault quien ama todo su cuerpo y hasta su cabello. “Mi esposo ama mi pelo chino. A veces le digo ‘No puedo ir a un evento con mi pelo chino y loco’, y me dice, ‘Pero eso es quien tú eres, eres eléctrica. Ellos te conectan al poder (la corriente) y tú eres eléctrica. Por eso tu cabello es así’”, cuenta la mexicana quien también dice que Francois tiene un sentido de la moda muy atinado y constantemente opina acerca de sus looks para las alfombras rojas.

Aunque Salma está feliz con su matrimonio y agradece haber cruzado su camino con el de su esposo, también admite que existen muchas mujeres que no se sienten lo suficientemente buenas para algunos hombres y se someten bajo parámetros muy altos. “(Las mujeres) son mucho más demandantes de nosotras mismas que los hombres. Es una horrible sensación, no somos lo suficiente para el trabajo, no somos lo suficiente para el hombre que acaba de sernos infiel, no somos lo suficiente para nuestros hijos que siempre exigen más de nosotras sin importar lo que demos”. La también productora dice que lo más frustrante es que las mujeres no reconozcan lo buenas que son y desearía que ese sentimiento cambiara, “Las mujeres trabajan más duro que los hombres y se demandan más a ellas mismas, y aun así sienten que no hacen lo suficiente y por lo tanto se atreven menos a pedir una mejor posición o salario”.