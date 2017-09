'Mi hija crecerá viendo una mamá trabajadora': Zuria Vega y su reto con Lúa, su hija

En la vida de Zuria Vega, hay un antes y un después tras la llegada de Lúa. Y es que su primogénita, -fruto de su matrimonio con el actor Alberto Guerra-, la cambió por completo, confesando que se siente más plena y feliz que nunca.

“Ser mamá me cambió la vida para bien, me siento en un momento muy sólido con mi pareja, en mi carrera y como mujer [...] De entrada no sabía que podía amar a alguien como amo a Lúa; un amor totalmente incondicional. Me cambió el sentido de la vida, las prioridades, todo”, contó Zuria en exclusiva a HOLA.com México.

VER GALERÍA

La llegada de Lúa no sólo la cambió a ella, sino también la unió mucho más a su esposo, a quien admira por su entrega y amor por la pequeña que ha mostrado desde el embarazo hasta estos últimos meses. “¡Es el mejor! En todos los sentidos. Es un hombre amoroso, presente, respetuoso y ahora con la bebé se le cae la baba. Él es un papá que puede hacer absolutamente todo lo que hago yo (cambiar pañales , dormirla, bañarla, etc). Lo único que no puede es darle pecho (risas). Eso sí me toca a mí”, nos comentó.

VER GALERÍA

Y aunque Zuria admite que en su faceta como madre siempre “hay retos nuevos cada día”, su objetivo en este momento es equilibrar su vida profesional con la maternidad pues desea que la pequeña Lúa valore la constancia, la entrega y el trabajo.

"Regresé a trabajar antes de lo que esperaba porque las condiciones de trabajo y el proyecto me lo permitían. Mi hija crecerá viendo una mama trabajadora, esposa, ama de casa y madre porque sí se puede con organización, paciencia y amor", finalizó Zuria.

VER GALERÍA