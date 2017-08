Entre rumores, ¿qué hace Sergio Mayer Mori estos días?

Alejado de la vida pública, Sergio Mayer Mori sigue dando de qué hablar. Mientras el joven trata de guardar discreción sobre su paradero y mantener la convivencia con su madre, Bárbara Mori, una ola de rumores y una que otra novedad lo persigue. Hace apenas unos días, su ex, Natália Subtil, dejó claro que tomará acciones legales en su contra, pues asegura que el también actor no se ha hecho cargo de su hija Mila. Aunque él no ha dado respuesta a esas declaraciones, sí reveló un poco de lo que está haciendo en este momento y de cómo disfruta su tiempo libre.

A través de sus redes sociales, ‘Sergito’ mostró una serie de fotografías desde el que podría ser uno de sus sitios favoritos, el Centro Histórico de la Ciudad de México. En una de las instantáneas se le ve posando y en otra imagen aparece dando una pirueta en el aire, exactamente frente al Palacio de Bellas Artes. “Centreando”, escribió en la foto que ha acumulado miles de likes, en donde también se puede ver a una chica que mira con atención el intrépido giro del joven.

Pero eso no fue todo, porque además dio otros detalles de más lugares por los que ha paseado en la ciudad. Previo a la publicación de sus fotos por el Centro, compartió una instantánea de un día por Xochimilco, ahí disfrutó en compañía de sus amigos, con quienes posa sonriente a bordo de una trajinera. Por supuesto, hizo una especial petición, pues últimamente algunas de las imágenes que ha publicado han sido borradas de manera “misteriosa”. “Ya deja de borrarlas bro de paro, jajajaja”, escribió sin perder su toque humor. Todo indica que en días pasados estas mismas fotos habían sido eliminadas de su red social, pero él se encargó de republicarlas.

Lo cierto es que la actitud desenfadada de Sergio ha llamado la atención, frente al nuevo episodio legal que próximamente podría enfrentar. En una entrevista concedida al programa Hoy, Subtil dio detalles de las acciones que tomará. “No quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí tendremos a un juez entre nosotros…”, señaló la brasileña, quien agregó que desde hace varios días no sabe nada de él. Luego de haber tomado esta decisión, aseguró que la familia de su ex le ha dicho que actúe de la manera más conveniente.

Y mientras Sergio Mayer Mori pasea con sus amigos, su padre, Sergio Mayer, disfruta de la compañía de su nieta Mila. En un reciente video aparece el actor en compañía de la pequeña durante un relajante baño, él la carga en sus brazos y la consiente con lindas palabras. “Te amo”, se oye decir, luego de la un beso y le pide que mire a la cámara.