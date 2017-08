Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, los protagonistas del beso perfecto en la alfombra roja

De entre tantas ideas para celebrar un momento especial, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tienen su preferida: con un romántico beso, teniendo como testigos a sus más fieles fanáticos y a todos aquellos que han seguido de cerca su linda historia de amor. Ahora, la pareja protagonizó uno de los instantes más memorables de su vida, para darle la bienvenida de una forma extraordinaria, a lo que ellos mismos definen como su “nuevo bebé”. Y aunque no es literal, esta vez se trata del nuevo proyecto cinematográfico que la pareja coprodujo y que lleva por nombre Hazlo Como Hombre.

El escenario perfecto para el festejo por la consolidación de un sueño más en su vida como esposos, ocurrió durante la alfombra roja de la premier de la cinta. Ahí, aparecieron sonrientes, enamorados y dando una lección de que se puede conseguir el perfecto equilibrio entre lo sentimental y lo profesional. Primero, tomados de la mano posaron para los reflectores, ambos impecables: Mauricio luciendo un atuendo de Novios de Protocolo, con smoking wagner en color granate, con una camisa italiana rosa, con cuello y puños blancos. Ella con un vestido vintage, de la casa Dior, como inspirado en los años 50, perfectamente maquillada y radiante.

Pero la cereza del pastel fue, sin duda, el romántico beso con el que los enamorados enaltecieron este instante. Los dos se miraron de frente, haciendo evidente la fuerte complicidad que los une, para después regalar la muestra de amor más sincera frente a los asistentes y todos los reflectores, que no perdieron ni un segundo del lindo detalle de amor. Mientras eso ocurría, Aislinn tomaba a su amado del brazo y ambos, con los ojos cerrados, disfrutaron de este momento, el suyo. “Estamos felices, es nuestro primer bebé”, declaró la actriz en una entrevista concedida al diario Milenio, durante la premier celebrada en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México.

Y eso no fue todo, porque la pareja también compartió su cariño con sus fans. Ahí recibieron abrazos de sus admiradores, se tomaron el tiempo para hacer algunas selfies con quienes se lo pidieron y hasta firmaron autógrafos. Después de todo, la consolidación de sus sueños profesionales es un motivo de peso para sentirse orgullosos y así fue como demostraron todo su agradecimiento al público que desde siempre los ha apoyado.

Apenas en marzo, Aislinn detalló en exclusiva para ¡HOLA!, cómo vive la experiencia de trabajar con su esposo, al referirse a la cinta Hazlo Como Hombre. “Hay que tener cuidado en que no traspase la relación para que no haya problemas, para tener espacios libres, tranquilos y es de etapas. Hay periodos en los que tenemos demasiado trabajo, pero siempre es un reto no descuidar la relación personal”.

