Adal Ramones y la sorpresa a su esposa Karla, al revelarle el destino de su luna de miel

Ilusionados, Adal Ramones y Karla de la Mora cumplieron con un solidario pacto que siguieron al pie de la letra. Ella se encargó de organizar la boda, de afinar cada detalle y de buscar todo lo que fuera posible para hacer de este día algo inolvidable junto a su esposo. Al mismo tiempo, Adal se puso creativo y preparó todo para emprender una fascinante luna de miel, ¿el destino? Karla lo desconocía, pues todo fue una sorpresa revelada de último momento. De esta forma, la pareja hizo evidente que su complicidad es otra de las cosas que le ha puesto la chispa más divertida a su relación amorosa, conquistando así este extraordinario sueño.

VER GALERÍA

Para vivir la emoción al máximo, Adal llevó a Karla al aeropuerto y le pidió seguir todas las indicaciones. Así llegaron hasta la sala de abordaje del avión que los llevaría hasta el destino en el que hoy disfrutan de su vida como marido y mujer. “Le pédí a Karla que cerrara los ojos, no tiene idea a donde vamos y la estoy llevando justo a la pantalla donde dice el destino del viaje… le dije que era sorpresa y no sabe a dónde va”, se escucha decir al conductor de televisión en un clip, dado a conocer en el programa Ventanenado, que él grabó desde el aeropuerto. Ahí se puede ver a Karla tapándose los ojos y caminando de la mano de su esposo.

Mientras transcurren los segundos, Karla se nota llena de incertidumbre, él realiza un conteo regresivo para que ella se descubra los ojos y mire el monitor con el nombre del destino al que viajarán. “A la una, a las dos y a las tres”, dice Adal, quien luego confirma la ciudad a la que volarán. “Nos vamos a Shanghái”. La reacción de Karla fue inmediata, no lo podía creer y emocionada le dio un fuerte abrazo a su esposo. “Mi vida, gracias. ¡No puedo creerlo!, ¿es enserio?”, de esta forma, celebró el regalo de bodas con el que la pareja emprenderá una aventura por Asia durante tres semanas, visitando países como Singapur, Vietnam, Japón, entre otros sitios.

VER GALERÍA

En esta nueva etapa la pareja tiene todo muy claro, al menos eso dejó ver Adal durante la ceremonia. “No va a haber cigüeña, le dijimos que se mantuviera lejos, por el momento, pero en unos tres meses le dije a la cigüeña: ‘come back buddy’”, comentó en una entrevista concedida al programa televisivo antes citado. La boda se realizó en dos días, contó con una asistencia de 500 invitados, entre amigos cercanos y familiares de los enamorados.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Mejor hombre no pude encontrar en mi vida. Es el mejor día de mi vida… me saqué la lotería, es un excelente ser humano, amo como protege a sus hijos, los cuida, los procura. Está incondicional. Cuando vas más allá dices ‘¡qué me puedo esperar!’, lo mejor”, dijo Karla muy entusiasmada. Ambos hicieron realidad este sueño, luego de mantener una relación por cuatro años. En la boda no pudieron faltar los hijos de Adal, Paola y Diego, quienes compartieron esta felicidad con su padre.

VER GALERÍA