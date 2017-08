Salma Hayek sobre lo primero que le cautivó de su esposo, François Pinault: 'Fue mágico'

“La mejor bendición que he tenido en mi vida es amor. 11 años juntos, 8 casados”, con esa frase y una nostálgica fotografía de una velada junto a su amado, Salma Hayek celebró en abril pasado su aniversario de bodas con François-Henri Pinault. Todo este tiempo, la pareja ha construido una de las relaciones amorosas más fuertes. Llenos de ilusiones, tuvieron una hija de nombre Valentina, que tiene nueve años de edad, a quien han brindado todo el amor, cariño y cuidados. Hoy, la actriz mexicana evoca el momento en que la química entre los dos surgió efecto, de cuando se conocieron y compartieron de manera mutua sus inquietudes.

Conmovida, la mexicana contó qué fue lo primero que la cautivó de Pinault, al descubrir al hombre detrás de la figura de empresario. “Le pregunté que si no estuviera haciendo lo que hace, ¿qué habría sido su sueño? Y él me contestó ‘un astronauta’, ¡y ese era mi sueño! Después comenzamos a hablar sobre diferentes teorías de la física, que es mi pasión secreta. ¡Y de futbol! Soy una gran fanática del futbol. Solo de cosas aleatorias que nadie sabe que me gustan. Fue mágico”, dijo en una entrevista concedida a The Guardian.

Pero aunque François Pinault es uno de los hombres más ricos, Salma no deja de trabajar para disfrutar de su propia independencia, sobre todo la económica. Sin embargo, la llegada del empresario francés dio un giro a su vida. “En el momento que lo conocí, ya había decidido que no quería uno de esos (un esposo)… Me había preparado para una vida completamente diferente. Estaba lista para vivir en mi rancho, que es un santuario para animales abusados. No tenía interés en la joyería, la ropa o los autos. Tenía todo lo que quería, quizá tenía un chico aquí y otro allá. También pensé que no podría tener hijos. Después él (Pinault) vino a mi vida y cambió mi universo por completo”, señaló.

Es activista, empresaria, productora, amiga de los animales y, sobre todo, madre de familia, faceta en la que ha descubierto el gran amor que día a día la llena de satisfacciones. A la par de todas esas tareas, compagina su vida con la exitosa carrera profesional que la mantiene en la cima. Esta vez promueve su cinta The Hitman’s Bodyguard, una película de acción con la que reafirma el gran apoyo de su marido, quien le ha ayudado a tomar el gusto por este género. “Tengo que decir: las películas de acción no son mis favoritas, pero estoy casada con un hombre al que realmente le gustan. Así que me volví experta. Las he visto todas”, dijo refiriéndose a otra de las pasiones de Pinault.

La evidente armonía que Salma ha consolidado junto a François Pinault es otra de las constantes que los mantiene más unidos que nunca. Ambos están enfocados en sus proyectos de vida y profesionales, cuidando de su hija Valentina y paseando por diversos lugares del mundo. Esta, sin duda, es una de las mejores etapas para la protagonista de Hollywood, quien a la par de realizar su vida fuera de México, nunca deja de mostrar interés por lo que acontece en su país.

