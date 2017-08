Ariadne Díaz y la declaratoria de amor más profunda a su esposo, Marcus Ornellas

El amor y el cariño es el pilar más fuerte en la relación que existe entre Ariadne Díaz y Marcus Ornellas. A lo largo de varios años, han emprendido una de las aventuras que más ha llenado su corazón de felicidad: haberse convertido en padres de Diego, un hermoso bebé que con solo un año de edad ha conquistado los corazones de los fanáticos de sus famosos papás. Pero más allá de lo familiar, existe otra cosa que la feliz pareja tiene en común, y es su marcada pasión por la actuación, carrera en la que han formado un sólido equipo, como ocurre recientemente.

Pero los motivos por los cuales Ariadne y Marcus se aman de forma incondicional son infinitos. Cada día que comparten juntos se escribe otra maravillosa página de su historia de amor, y no hay nada que les impida mostrarlo al mundo. Esta vez, la actriz no contuvo la emoción y le dedicó a su esposo un lindo mensaje, en el que reafirma lo orgullosa que está de vivir a su lado. “No puedo con tanta guapura y esa carita, ¡te amo Marcus con todo mi corazón y agradezco a Dios encontrar un hombre con valores, sensible, humano, cariñoso, capaz de ponerme a mí y a su familia antes de ti mismo…”, publicó en el pie foto de una imagen en donde aparece Marcus sin playera.

Por si fuera poco, la nostalgia invadió a la protagonista de La Doble Vida de Estela Carrillo, quien imaginó cómo sería su vida si no hubiese encontrado el amor de Marcus. “Y veo hacia atrás en mi vida, en el tiempo, y me da miedo no encontrarte, porque con todo lo que nos hace humanos,-y por tanto es imperfecto-, ¡lo que tenemos tu y yo es perfecto! ¡Te amo!”, dijo llena de emoción. La postal fue una de las favoritas de sus seguidores, quienes le dieron más de 50 mil likes a la instantánea, en la que también incluyeron lindos comentarios con buenos deseos y bendiciones para la pareja.

En este momento, ambos tienen el privilegio de protagonizar la puesta en escena Blancanieves, Un Musical de Cuento, proyecto que hace unos días inspiró a Ariadne, para dedicarle a su esposo otro más de sus bellos mensajes. “¡Los príncipes sí existen y son de carne y hueso, con defectos y virtudes pero con la capacidad de hacerte sonreír y ser feliz! Te amo @marcusornellas, ¡qué lindo verte disfrutar tanto un personaje tan divertido!”, de esta forma, demostró que la admiración por su compañero de vida es tan inmensa, que ella es su fan número uno.

El camino de los dos logró unirse en 2015, desde ese momento quedaron flechados y dieron los primeros pasos en esta aventura que los ha llenado de ilusiones. Apenas en abril celebraron dos años de compromiso, tiempo en el que han podido crecer de forma extraordinaria. "Gracias por cada segundo de este hermoso aprendizaje a tu lado. Te amo Ariadne Díaz”, escribió Marcus a su esposa en aquel instante.

