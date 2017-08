Mientras Chicharito presume nuevo amor, ¿a quién etiqueta Camila Sodi? Una pista, empieza con Diego La actriz generó un sinfín de comentarios luego de compartir una imagen de una cena en Berlín, donde presuntamente se encuentra con el papá de sus hijos

Si hace unos días, Javier "Chicharito" Hernández cimbró las redes sociales al revelar su nueva relación con Andrea Duro. Esta vez ha tocado a Camila Sodi hacer lo propio. La actriz, -asidua usuaria de Instagram- compartió una fotografía de las delicias con las que está deleitando su paladar, durante su visita a Berlín. Sin embargo, lo que llama la atención no son en sí los alimentos, sino el comentario que acompaña la imagen: "@diegoluna_".

VER GALERÍA

Aunque para nadie es un secreto que Camila Sodi y el papá de sus hijos Fiona y Jerónimo, Diego Luna, se llevan de maravilla, desde hace mucho tiempo la actriz no mencionaba al actor en sus redes sociales. Aunque ha compartido pocas imágenes de este viaje a Alemania, dejó claro que el manjar que estaba a punto de degustar le recordó a su ex, pues no dudó en compartir esta foto con él.

La actriz etiquetó a Diego en una imagen donde dejó claro que el caviar es un platillo que ambos disfrutan. Ante este giño de Sodi, sus seguidores comenzaron a pedir reconciliación y a escribir un sinfín de comentarios halagando su época como pareja. Los buenos deseos de sus fans no cambian para nada la realidad sentimental de ambos, pues mientras ella disfruta al máximo de su soltería, él continúa con su romance con la actriz británica Suki Waterhouse, con quien recientemente se le vio paseando su amor por Nueva York.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los últimos meses Camila Sodi ha protagonizado un verdadero tour mundial. Hace un par de semanas viajó a Italia con sus hijos, donde recorrió el Vaticano y los sitios más turísticos de Roma, después se trasladaron a Egipto y en medio del desierto del Sahara vivieron al máximo la aventura. Aunque en ningún momento Camila insinuó que Diego estaba con ellos no sería raro pues suelen viajar juntos sin ningún problema.