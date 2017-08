Se acaba la paz entre Sergio Mayer Mori y la mamá de su hija Mila

Aunque todo parecía transcurrir en completa calma, un nuevo episodio está a punto de escribirse entre Sergio Mayer Mori y su ex, Natália Subtil. Pese a que hace algunos meses ambos trataron de llevar una relación cordial en torno a la paternidad que comparten, hay cosas en las que al parecer no logran ponerse de acuerdo. Tras este periodo en el que las cosas comenzaron a complicarse, Subtil ha decidido tomar medidas legales, para exigir al hijo de Bárbara Mori asumir la responsabilidad que le corresponde con su hija Mila.

VER GALERÍA

Con plena seguridad, la modelo brasileña expresó su sentir y afirmó que está lista para dar el siguiente paso. “No quiero que me busque, ya lo bloquee y a sus amigos también. No quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí tendremos a un juez entre nosotros…”, dijo en entrevista para el programa matutino Hoy, espacio en el que dejó claro que busca la patria potestad y una justa pensión alimenticia para la pequeñita.

Las cosas se han ido complicando cada vez más, pues Subtil reclamó que derivado de todo esto, a ella le impiden salir de México, pues no hay permiso por parte de Sergio, para permitir que viaje con su hija. Decidida, también aseguró que tanto Bárbara Mori como Sergio Mayer padre, están enterados de la decisión que tomará. “La familia dice que haga lo que sea necesario para que mi hija tenga las cosas y esté sana. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero si es lo correcto es lo que tengo que hacer. Yo intenté ser buena onda y me cansé y lo haré por ella (por su hija), no por mí”, aseguró.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, Natália aprovechó para explicar cómo percibe ahora a Sergio, quien dice ha cambiado mucho. “Es una buena persona pero hoy ese no es su interés… está como en otro mundo”. La modelo también fue más allá con sus declaraciones, explicando que mientras vivió con el padre de su hija, nunca lo vio inmerso en algún tipo de adicción. “Cuando estuvo conmigo nunca hizo nada a mi lado, siempre me respetó porque yo soy una persona a la que no le gustan las drogas ni el alcohol”, señaló.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Hace apenas unos meses Sergio Mayer Mori permaneció alejado de la vida pública, incluso de las redes sociales, y hasta se dijo que se encontraba en un retiro espiritual. Tras su reaparición, el también actor sólo convivió tres semanas con su ex y su hija aprovechando este instante para celebrar el Día del Padre. De ese reencuentro solo quedan las fotos que Natália compartió en su momento en las redes sociales.

VER GALERÍA