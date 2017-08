Con la foto más linda de su embarazo, Alessandra Rosaldo recuerda la dulce espera de Aitana A sólo dos días del cumpleaños número 3 de su hija, la cantante recordó la emoción que sentían ella y Eugenio Derbez ante el inminente nacimiento de la niña

Para Alessandra Rosaldo el Throwback Thursday se ha convertido en el ejercicio más divertido para rememorar los momentos más especiales de su vida y para compartir con sus seguidores fotos inéditas. Ayer, la esposa de Eugenio Derbez, publicó una de las fotos más lindas de su esposo y que guardó hasta ahora para hacerla pública. En la imagen, aparece Alessandra con un top luciendo a todo esplendor su pancita, mientras su esposo la abraza y se miran fijamente. La cantante eligió este recuerdo para comenzar con el festejo por el cumpleaños número tres de su pequeña.

“Hace tres años estabas a punto de llegar. Gracias por elegirnos y hacernos las personas más afortunadas y felices del mundo”, escribió la cantante como pie de foto. Al ver a su hija convertida en una encantadora niña a punto de cumplir tres años, Alessandra no pierde oportunidad de recordar su época de bebé con nostalgia, pues si bien disfruta del presente de su hija nunca olvida sus primeros meses a su lado.

Este 4 de agosto, Aitana celebra sus tres años rodeada del amor de sus papás y de sus hermanos, quienes la han convertido en la “reina” del hogar. No hay miembro de la familia que no caiga rendido a los encantos de la niña, como su hermana Aislinn, quien hace unos meses captó uno de los momentos más tiernos de su hermanita cantando If You ‘re Happy, tema que no permitió que su papá también entonara y con un “¡No cantes!” se ganó la simpatía de todos los seguidores de la familia Derbez.

Hace unas semanas, Alessandra y Aitana viajaron a Canadá para visitar a Eugenio Derbez en el set de filmación de la cinta Overboard, donde la gran protagonista fue la niña, quien tras un mes de no ver a su papá no perdió tiempo de divertirse a su lado y convertida en una “princesa”, Aitana recorrió las calles de Vancouver en los hombros de su papá, quien adoptó el papel del “corsel” de su pequeña.

