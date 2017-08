Lorenzo Lazo sobre su esposa Edith González: ‘Ella es mi ángel de la guarda' El economista abrió su corazón y aseguró que su esposa es la gran bendición de su vida

Esta es una historia de amor del bueno, de ese que es capaz de atravesar las peores tormentas y demostrar su fortaleza. Convertida en una de las parejas más encantadores del medio, Edtih González y su “príncipe azul”, Lorenzo Lazo, acapararon todas las miradas esta semana durante la fiesta que Netflix organizó para su elenco. De la mano y con la sonrisa que presumen desde el día que se juraron amor eterno, los esposos no perdieron la oportunidad de deshacerse en halagos y caricias frente a las cámaras.

Después de que Edith González revelara, en exclusiva para ¡HOLA! México, que su cáncer ha pasado a la etapa de remisión y tras reconocer el apoyo incondicional de su esposo en esta difícil etapa, fue él quien quiso expresarle a la prensa lo que su esposa significa en su vida. Aprovechando que el micrófono de Ventaneando se encontraba cerca, el economista dedicó la declaración más dulce a Edith: “Ella es mi ángel de la guarda, ella es mi gran bendición de mi vida”, comentó mientras miraba enamorado a la actriz.

El amor entre ellos es reciprocó, pues si para él es su ángel, para ella Lorenzo demostró ser el mejor hombre del mundo: “Es un hombre de creencias muy profundas. Lorenzo es inteligente. Y no solo poseedor de una gran inteligencia intelectual, también emocional. Él es un hombre en toda la extensión de la palabra. Tengo una amiga a la que su esposo la abandonó. Conozco más casos en los que los esposos no aguantan y se van. Pero yo tengo un hombre que está”, declaró Edith sobre Lorenzo a nuestra páginas en junio pasado.

Por su parte, radiante y con la sonrisa que la ha acompañado en los momentos más agridulces de su vida, la actriz comentó a la cámara: “A darle, que la vida se va a acabar”. Fue durante este encuentro con la prensa cuando la actriz confesó que además de la puesta en escena Un día particular, está en pláticas para regresar a la pantalla chica en Tv Azteca: “En eso estamos, estamos viendo que podemos hacer, que todas las estrellas de los astros se acomoden”, comentó.

Durante la fiesta, Edith demostró sus dotes para sociabilizar y como grandes amigos comenzó a platicar con un joven que le pareció muy agradable, no fue hasta que alguien le dijo que aquel sujeto era nada más y nada menos que el actor británico Charly Cox, protagonista de las serie Daredevil. “De cuando no sabes quién es el cuate buena onda con el que pláticas y llamas a tu hija que se venga a tomar la foto con Charly ‘Charly… who?’, ‘Charly Cox, I work in Daredevil. Nice to meet you”, escribió Edtih al lado de su foto con el actor.