Sandra Echeverría presume las ocurrencias de su hijo Andrés en su video más encantador Tan caballero como su papá, el niño es un experto a la hora de pedir su biberón

Tiene un año nueve meses y ya puede darle lecciones de buen comportamiento a cualquiera. Convertido en un simpático bebé, Andrés de Lozanne, hijo de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne protagonizó su video más encantador, compartido al mundo gracias a su mamá. Encantada con las ocurrencias de su hijos, la actriz publicó un clip en el que se ve como su pequeño es educado hasta para pedir su biberón.

Una publicación compartida de Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 3:21 PDT

“Más lechita, joven”, se escucha decir al bebé mientras sostiene su mamila con una mano y con la otra juega con unas piezas de rompecabezas. Fascinada con la tierna actitud del niño, se escucha a Sandra preguntarle: “Pero aquí no hay ningún joven gordis, ¿a quién le dices?”, a lo que el niño responde con un “joven, joven”.

Aunque todavía no parece entender muy bien el sentido de las oraciones, él tiene muy claro que lo que quería era más lechita. Obviamente, el niño es como una esponja y seguramente escuchó a sus papás diciendo la frase y se le hizo curioso decirla, así como durante el video dijo “Te amo mamá”, a petición de la actriz.

Andrés está en esa edad en que se ha convertido en el centro de atención de sus padres, pues no hay gestos o situación que el niño no intente imitar de la manera más tierna. Hace un par de semanas, él y su mamá visitaron el zoológico de Brooklyn, donde simplemente no pudo evitar hacer una cara de sorpresa al ver la majestuosidad de los gorilas.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A su corta edad, el niño ha demostrado que es tan multifacético como sus papás. Gracias a la publicado por su mamá sabemos que el niño adora bailar, cantar y jugar futbol, sin duda, una de sus actividades favoritas cuando está en casa. Andrés es tan hábil para patear el balón que incluso puede estar comiendo o haciendo cualquier otra cosa mientras juga: “Comiendo platanitos con chile mientras juga fut”, escribió Sandra como título de una foto de su hijo en acción.

Una publicación compartida de Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 1:15 PDT

Una publicación compartida de Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 3:21 PDT

Una publicación compartida de Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 3:00 PDT