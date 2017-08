Renata Notni experimenta cómo sería su boda en Marruecos

Enamorada, Renata Notni disfruta estas vacaciones viviendo experiencias inolvidables. Nada podría ser tan especial sin la compañía de su gran amor, el empresario Andrés Rivero, con quien empezó a salir el año pasado. Luego de varios meses disfrutando esta etapa, han sido los protagonistas de lindas historias que vuelven su relación cada día más divertida, como su más reciente aventura por Marruecos, país en donde pudieron celebrar, al menos de manera ficticia, una espectacular boda muy al estilo de aquel místico país ubicado en el continente africano.

Y para hacer de este instante algo único, Renata asumió de principio a fin todo el papel de convertirse en una bellísima novia marroquí, así compartió todos los pormenores en sus redes sociales. En una de varias historias de Instagram aparece sentada mientras un par de mujeres le ayudan a peinarse, al mismo tiempo que le colocan algunos accesorios. Otra de sus sorpresas fue mostrar el atuendo para la boda, así se dejó ver usando el vestido tradicional llamado shedda. Sorprendida, contó un poco de lo que estaba pasando. “Nos acaban de vestir como se visten aquí, cuando se casan. Nos pusieron todos los zapatos y nos hicieron bailar una canción”, dijo emocionada.

Pero el momento cumbre llegó cuando se celebró la ceremonia. Renata apareció sobre una especie de carroza cargada por varias mujeres que le dieron varias vueltas, al mismo tiempo que sonaban canciones al ritmo de timbales y tambores, tal cual lo dicta la tradición. Esta experiencia fue de lo más emocionante, pues nunca paró de sonreír y de mostrar lo mucho que disfrutó del ritual. Andrés permaneció sentado, también usado un ropaje tradicional para los novios, admirando cada una de las etapas que se llevan a cabo.

Además de visitar Marruecos, estas vacaciones la pareja ha dado un tour por algunas bellas ciudades europeas. En varias de las instantáneas de la estrella de Mi Adorable Maldición, aparece junto a su amado en París, montando una bicicleta; dando un paseo por Vencecia, Italia; disfrutando del sol y las cálidas aguas de Mikonos, en Grecia y dando una inspiradora caminata por San Petesburgo, en Rusia.

Aunque entre los dos prevalece un lindo noviazgo, no se sabe si esta boda ficticia en Marruecos fue un guiño a la posibilidad de formalizar la relación en un futuro cercano. Lo cierto es que entre los dos hay una química impresionante y nunca pierden la oportunidad de escribir una nueva página en su historia de amor. Para ella, la idea de celebrar una boda es algo que la llena de entusiasmo, y cuando eso ocurra será espectacular. “Amo la idea de casarme… algo muy ‘petit comité’ con la familia y amigos muy cercanos. Y la boda religiosa, en la ciudad con toda la gente. Aunque estoy consciente que no es mi tiempo todavía, quiero que el día que me case sea para toda la vida”, dijo en una entrevista para el especial de novias de ¡HOLA! primavera-verano 2017.

