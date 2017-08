Verónica Castro sobre Cristian: 'Que se siga casando y que se siga divorciando, no me preocupa'

Con nuevos aires, Verónica Castro disfruta de este momento, en donde a la par de retomar su carrera en la actuación, disfruta de la estabilidad y armonía familiar. No hay nada que le borre la sonrisa del rostro a la estrella de las telenovelas, incluso el reciente divorcio que protagonizó Cristian Castro, tras permanecer 28 días casado con Carol Victoria. Lo cierto es que ante los cuestionamientos, ella tiene muy clara una cosa: lo importante es que su hijo sea feliz y ella lo apoya bajo cualquier circunstancia.

Verónica fue una de las grandes invitadas a un evento organizado por Netflix, en donde habló abiertamente del reciente divorcio de Cristian. “Mi hijo está feliz, que se siga casando y que se siga divorciando”, dijo en la entrevista concedida al diario Reforma. Pero eso no fue todo, ella dejó claro que respeta todas y cada una de las decisiones que tome el Gallito Feliz. “No me preocupa. Me preocuparía más ver que no está contento y feliz”, dijo al medio antes citado.

Pero si ella apoya a Cristian de manera incondicional, también se siente muy orgullosa de contar con los buenos consejos de su hijo, a quien le da el crédito merecido por haberla motivado a regresar a la actuación. Por ahora, está más que preparada para brillar en el proyecto llamado La Casa de las Flores, dirigido por Manolo Caro y que se estrenará en 2018. “Él (Cristian) está feliz, me dice ‘mamá de la mano de Manolo además te vas a divertir'… Cristian está feliz de verme de nuevo trabajando y activa”, dijo en declaraciones publicadas por el diario mexicano El Universal.

Sin duda, esta fue una noche de estrellas y Verónica lo hizo de maravilla. Sobre la alfombra negra se lució enfundada en un traje color blanco, sin dejar de regalar a todos los asistentes esa sonrisa que por años la ha caracterizado. Uno de los mejores momentos llegó cuando posó junto a los niños protagonistas de la serie Stranger Things: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, y Caleb McLaughlin, quienes conquistaron con su carisma a la también cantante y presentadora de televisión.

El 23 de mayo pasado, Cristian contrajo matrimonio por tercera vez con la violinista Carol Victoria. Todo fue de manera sorpresiva, incluso para Verónica, quien no asistió a la celebración de este compromiso. En su momento, la actriz admitió al programa televisivo Ventaneando, que tampoco estaba enterada de los planes de su hijo, cuando él le hizo la propuesta de matrimonio a la joven, con un desplegado publicado en el diario Reforma.

