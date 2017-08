¿Cuál pleito? Después de las diferencias, Mark Tacher está listo para trabajar con Sebastián Rulli Luego de que durante su noviazgo con Cecilia Galliano, el hermano de Alan Tacher asegurara que no podría trabajar con el ex de su entonces novia, hoy el destino junta sus caminos

Como verdaderos caballeros, Mark Tacher y Sebastián Rulli dejan atrás los problemas del pasado y se alistan para compartir la pantalla chica. ¿Quién no recuerda el problema legal en el que se vio involucrado Sebastián Rulli y su ex, Cecilia Galliano por una camioneta? A dos años de que el juicio entre los actores terminara y en el que, indirectamente el entonces novio de Galliano, Mark Tacher se vio envuelto, hoy, el destino se encarga de poner a los dos galanes de telenovelas frente a frente.

Convencido de que lo mejor es aplicar el “borrón y cuenta nueva”, Mark Tacher recordó sus, ahora poco atinadas declaraciones del pasado, cuando aseguró que no podría trabajar con él: "No sería capaz yo de actuar junto al señor. No, yo no trabajaría nunca con el actor. Es obvio, tampoco podemos separar la persona del artista", fue lo que textualmente dijo Tacher en 2015. A la distancia y, ahora que el también a terminado su relación con la actriz, Tacher reconoce sus palabra y asegura que en su momento lo único que hizo fue apoyar moralmente a la que era su pareja, pero que ya está listo para dar vuelta a la página e interpretar en su próximo proyecto al mejor amigo de Rulli.

En entrevista para Televisa Espectáculos el actor fue más allá y se disculpó con Sebastián por lo dicho: “Yo de Sebastián tengo el mayor respeto, al fin y al cabo él y yo nunca tuvimos un problema. Cualquier comentario fuera de lugar yo pido una disculpa porque era el momento, era la ocasión y eso estaba sucediendo. Yo nunca traté ni de ofender ni de ser una persona que quisiera tener alguna rencilla con alguien”, comentó.

A nada de comenzar con las grabaciones de la telenovela, Papá a toda madre, Mark aseguró que ahora que el tiempo ha pasado está listo para comenzar de nuevo con Rulli a quien considera muy talentoso: “Es una persona exitosa, una persona disciplinada, es una persona que ha tenido mucho éxito en la empresa Televisa durante muchos años entonces para mí es un placer trabajar con un persona que siempre ha sido dedicada a esta labor del actor y de entretener al público”, aseguró.

