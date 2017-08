Halle Berry en su look más juvenil, habla sobre las preocupaciones de ser madre

A veces es difícil recordar que Halle Berry está por cumplir los 51 años de edad y por si su genética traga años no fuera lo suficiente, la actriz se ha esmerado por darle un toque aún más juvenil a su look al hacerse una rasta que decora según su outfit. Sin embargo la protagonista de Catwoman tiene muy claro su papel al ser madre de dos pequeños, Nahla Ariela y Maceo Robert y sabe que se enfrentaría a cualquier cosa para protegerlos y hacer lo mejor para ellos.

Al estar promoviendo su más reciente película Kidnap la cual trata del secuestro de su hijo, la guapa actriz ha confesado que este papel la hizo reflexionar mucho sobre cómo proteger a sus hijos. En entrevista para E!News la ganadora del Óscar declaró, que sufre como cualquier otro padre cuando de hablar de la seguridad de sus hijos se trata.

“Si realmente pienso en hacer un cambio por mis hijos, lo puedo hacer”, dice la actriz quien en el 2013 se alió con su compañera Jennifer Garner para pelear por una multa que restrinja el acceso de los paparazzis hacia los hijos de las celebridades. “Nunca creí que lo podría haber hecho, muchas personas antes que yo trataron de hacerlo, otras celebridades me dijeron no, que no perdiera mi tiempo y mi dinero”, sin embargo ahora que ha logrado dar un paso hacia adelante para cuidar la privacidad de los niños, Halle se siente más confiada, “lo que aprendí es que soy lo suficientemente fuerte para hacer un cambio y para proteger a mis hijos; así que ahora camino sabiendo que lo puedo controlar. Sea lo que sea, estoy preparada para hacer lo que es mejor para ellos”.

Sin embargo ser una celebridad no la salva de estar exenta de miedos, inseguridades y preocupaciones sobre educar a Nahla y a Maceo. “Existe el temor de que como madre cometa un error”, dice preocupada la actriz añadiendo que le aterra el hecho de que sus hijos se sienten a sus 25 años en terapia por algo que no pudieron resolver, “Espero que en el camino no haga algo demasiado traumante para mis niños”. Incluso tiene conversaciones directas con sus hijos y puso a su hija de 9 años a ver la película para que entienda los peligros de acercarse a personas desconocidas y a estar prevenida para que pueda cuidarse en una situación peligrosa.

La actriz desfiló por la alfombra roja durante la premiere de la película con una blusa cruzada al frente en color blanco la cual combinó con una sexy falda con estampado militar que dejó al descubierto sus piernas tonificadas. La guapa actriz lució su nuevo look de forma espectacular, viéndose igual de joven que cuando comenzó su carrera, sin embargo ahora es más experimentada, se ha realizado como madre y está en la cima del éxito.

