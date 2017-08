¡El amor, su medicina! Ana Brenda Contreras confiesa que Iván Sánchez es su mejor enfermero

Tras haber permanecido una semana hospitalizada, Ana Brenda Contreras se encuentra mejor de salud, descansando y dejándose consentir en casa por todos sus seres queridos, en especial de su pareja, Iván Sánchez. Hace unos días contó que había estado enferma por una infección que se complicó, pero hoy ha superado esa etapa gracias a los tratamientos médicos y a todo el amor que ha recibido. Sonriente y sin perder contacto con sus fanáticos, la actriz ha dado algunos detalles a través de sus redes sociales, sobre lo que acontece en este momento de su convalecencia.

Con una actitud positiva, Ana Brenda saludó a todos sus fanáticos, a quienes detalló un poco de las actividades que tenía programadas. “¡Buenos días! ¡Hoy toca cita con el doc! Me siento de ladito después de una semana de inyecciones y me río para no llorar”, escribió, sin olvidar la mención especial para su novio y su madre, quienes le brindaron todos los cuidados y atenciones. “Lo bueno es que tengo el mejor enfermero @ivansanchezz y sopa de mamá @blanquitaperezg”, dijo.

A la par de sus palabras, ha revelado en su cuenta de Instagram fotografías de estos días en las que se le mira sonriente y disfrutando de cada instante. Y claro, las muestras de apoyo de sus amigos tampoco han faltado. “¡Que todo vaya muy bien, Brenda! Besotes y abrazos”, escribió Angelique Boyer en la misma postal en la que la protagonista de Lo Imperdonable agradeció a su mamá y a su novio.

Pero de los contratiempos que ocurren en la vida, Ana Brenda siempre se queda con las mejores lecciones. Luego de permanecer enferma varios días, compartió con sus seguidores un emotivo mensaje en la red, una reflexión sobre el valorarse así mismo. “La vida es muy corta y la salud tan frágil y eres tu prioridad. Hagan el favor de botar un poquito todas estas cosas y vivan la vida, respiren aire fresco. ¡A ser felices! ¡Y vayan al doctor! ¡Nada de hacerse las machas!”, escribió.

A finales del mes de julio, la actriz compartió un video desde la cama de un hospital, en donde aclaró que todo estaba bajo control. En este clip ahondó en lo ocurrido y dio sus recomendaciones. “Dicen que si escuchas tu cuerpo susurrar jamás lo escucharás gritar. Después de 7 días internada y buen susto por una infección que se complicó, no voy a llenar aquí de cosas motivacionales. Solo les diré que jamás se aguanten un dolor…”, dijo.

