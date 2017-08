Andrea Legarreta y sus hijas disfrutan de su visita al paraíso terrenal llamado Islandia La conductora y sus hijas han protagonizado las fotos más espectaculares desde la laguna azul, la playa de arena negra y hasta encontraron el 'tesoro' al final del arcoíris

Son sin duda las vacaciones más espectaculares que han protagonizado. Cuando Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina planearon viajar a Islandia, nunca imaginaron el gran descubrimiento que esto sería. Encantadas con los paisajes y con la vibra del lugar, madre e hijas han disfrutado cada segundo en este destino que simplemente las tiene enamoradas. Aunque en estas vacaciones no las acompaña Erik Rubín, debido a su agenda de trabajo, las chicas han hecho de esta aventura la más inolvidable.

Andrea y las niñas han encontrado en Islandia un verdadero paraíso terrenal en el que literalmente encontraron el “tesoro” al final del arcoíris. Impactadas con la belleza natural del lugar, las chicas han compartido las fotos más impactantes de esta escapada en la que ha sido tal su asombro que no han podido evitar las lágrimas. Hace unos días, como parte de su tour llegaron a la cascada de Skógafoss donde según narró Legarreta fue tal su impresión que no pudo evitar la emoción: “Cuando creía que habíamos visto lo más hermoso, llegamos a #SKógafoss y tanta belleza me hizo llorar. Llegas a los pies de la cascada, donde su sonido ensordecedor te estremece y su belleza y aromas, te acarician el alma y no te quieres salir jamás de esos arcoíris que te envuelven con su magia y sus colores”.

Pero la visita a la cascada no ha sido lo único que les robó el corazón, conocer la playa de arena negra, donde las niñas escribieron sus nombres a la orilla del mar y esperaron pacientes a que la corriente los borrara. Ayer, madre e hijas llegaron a la laguna azul, que es un sitio imperdible en Islandia, donde aprovecharon para disfrutar de la mascarilla más natural de sus vidas.

“La laguna azul, es uno de los sitios más visitados en Islandia por sus aguas termales y sus tratamientos para la piel a base de sílica. ¡5 minutos y lista!”, escribió la conductora al lado de una imagen en la que aparecen las tres disfrutando de esta sesión natural de belleza.

Además de su visita a la laguna azul y la playa de arena negra, las chicas Legarreta se convirtieron en las amazonas más divertidas a la hora de cabalgar por los paisajes de aquel país. “Y también montamos caballos islandeses. Son tan amigables que se acercan a que los acaricies. ¡Bellos!”, escribió la conductora al lado de varias fotos al lado de los cariñosos animales. No cabe duda que las chicas eligieron el lugar ideal para escribir sus memorias más especiales alrededor del mundo.

