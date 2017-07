Con todo y bebé en brazos, Ludwika Paleta es experta en la cocina

Han sido días maravillosos para Ludwika Paleta, quien está completamente entregada a su papel de mamá. Ella sabe muy bien que, pese a todos sus compromisos, sus mellizos Bárbara y Sebastián son la prioridad. Y todo indica que ha sido un reto organizar su tiempo por partida doble, aunque ella ha demostrado que lo ha logrado y que además lo hace perfecto. Esta etapa tiene a la actriz muy ilusionada y comparte este bello momento con su esposo Emiliano Salinas, quien ha sido un gran apoyo para su esposa.

En medio de su reciente maternidad, Ludwika tampoco se aparta de lo que al parecer es una de sus pasiones: la cocina, sin embargo, tampoco descuida ni un segundo a sus pequeñitos. Para muestra, la actriz reveló una simpática historia en su cuenta de Instagram, en donde resume en fracción de segundos lo que ocurre mientras prepara algo de comer. En el clip aparece pelando unos camarones, picando ajo sobre una tabla y, de repente, carga a uno de sus bebés. De esta manera da un breve vistazo a lo que ocurre en su vida dentro del hogar, en una de sus facetas más íntimas, la de súper mamá.

El mismo día en que mostró ese video, la estrella compartió una linda instantánea que conmovió a todos sus seguidores. En la tierna postal se puede ver la manita de Bárbara, rodeando el dedo pulgar de su mami. Aunque no se percibe el rostro de la recién nacida, la muestra de cariño fue comentada por sus fans, quienes dieron más de 20 mil likes a esta imagen. “Amor puro #MiBarbarita”, escribió.

Hace apenas unas semanas, Ludwika reapareció en la alfombra roja de los Premios Ariel, en donde contó cómo han sido estos días en que la maternidad la vuelve a llenar de ilusiones. “Estoy muy feliz, muy contentos y estamos de celebración en todos los sentidos. Tengo lo más bonito del mundo… dos chiquitines preciosos, sanos y que vinieron a alegrarnos muchísimo la vida”, dijo en una entrevista a los medios, retomada por el programa televisivo Ventaneando.

Y claro, fue hace 17 años cuando la protagonista de la película Rumbos Paralelos se convirtió por primera vez en madre, al dar a luz a su hijo Nicolás, al que tuvo durante el tiempo que vivió comprometida con el actor Plutarco Haza. De aquel momento el aprendizaje fue significativo y hoy vive este instante de una manera especial. “Con mucha más tranquilidad, madurez… con conciencia de que ahora a eso me dedico, a cuidar a mis bebés. No hemos dormido en dos meses, Emiliano me ayuda muchísimo y nos la pasamos entre cambiando pañales y dando leche”, dijo, al describir el día a día de ambos en esta fascinante etapa.

