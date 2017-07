¡Conmovedor! Así fue el primer viaje de Lúa, hija de Zuria Vega, a la playa

Han sido días extraordinarios para Zuria Vega y Alberto Guerra, quienes disfrutaron su primer verano junto a Lúa, ahora en un paradisiaco e impresionante escenario: la playa. Los afortunados papás junto a su amada bebé, protagonizaron este bello momento a la orilla del mar, se tomaron un tiempo para descansar y, por qué no, para tomar un poco de inspiración. Este es uno de los instantes más significativos y especiales para Lúa, quien fue la más emocionada en este viaje en donde se divirtió como nunca antes.

VER GALERÍA

Orgullosos de su retoño, los famosos papás compartieron lindas instantáneas de Lúa ahora jugando en la arena. En estas fotos, la pequeña estrella de la familia se nota relajada, posando de lo más casual para la lente de Zuria y Alberto, que no se resistieron a compartir este hermoso capítulo de su historia en la paternidad.

Pero no eso no es todo, pues la protagonista de Mi Marido Tiene Familia, no dejó de celebrar este acontecimiento, pues fue la primera vez de Lúa en la playa. En una de las imágenes aparece la pequeñita con las manos llenas de arena, luciendo además un diminuto collar que parece ser de ámbar. “Se conocieron”, escribió la actriz, quien añadió a su comentario el emoji de una ola marina. Fascinado por esta experiencia, Alberto también publicó otra foto de la bebé, en medio de su entretenido juego. “Hola arena”, se puede leer en esta postal que ha sido de las favoritas de varios de sus fanáticos.

VER GALERÍA

Para hacer más emotivo este instante, Alberto cargó en sus brazos a Lúa y se dispuso a entrar al mar con ella. En la foto aparecen los dos de espaldas, admirando en inmenso paisaje azul. Inspirado por esta escena, el actor citó una frase de la obra El Viejo y El Mar, del escritor Ernest Hemingway. “...y se dio cuenta de que nadie jamás está solo en el mar”, escribió. Sin duda, esta es una de las muestras de amor más lindas que ambos han dado a su pequeñita, quien hace apenas unos días cumplió seis meses de nacida.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Hace apenas unos días, Zuria vivió otra de sus aventuras junto a Lúa en una emotiva escapada que tuvieron por Oaxaca. La actriz se encontraba en plan de trabajo, pero supo coordinarse para viajar con todo su amada bebé y la pasaron de maravilla. En ese paseo ambas hicieron un picnic y como toda mamá experta, no olvidó los juguetes para que la reina de la casa la pasara de lo mejor.

VER GALERÍA