Cristian de la Fuente y su pasión fuera de lo común ¿de qué se trata?

Cristian de la Fuente puede describirse como todo un estuche de monerías, pues además de ser uno de los actores más guapos del medio, ha logrado tener una formación en la aviación la cual se ha convertido en una de sus pasiones más grandes. Sin embargo, cuando era joven el actor no sabía lo que el destino le deparaba, pues tuvo que enfrentarse a una decisión muy difícil y hablar con sus papás para perseguir sus sueños.

En entrevista para el programa de televisión Despierta América, Cristian confesó que su papá no quería que él se dedicara al mundo de la actuación. "Yo empecé a estudiar ingeniería civil porque mi papá quería que fuera ingeniero. Yo siempre quise ser actor pero mi papá me dijo: estudia, ten un título, porque además en Chile en esa época los actores ganábamos muy poco.” Sin embargo el protagonista de Entre tierras salvajes no quiso dejar ir su pasión tan fácil, “Cuando le dije a mi papá que quería ser actor casi se muere. Entonces empecé a estudiar pero después me di cuenta que si estudiaba 5 años, iba a perder 5 años estudiando algo que no iba a ser y entonces ahí empecé a trabajar en Canal 13".

Sin embargo, le quedó una curiosidad por probar otra cosa además de la actuación por lo que se inscribió a un curso para ser Oficial de reserva en la Fuerza Aérea de su país de origen, Chile, una carrera que nadie se imaginaría que un actor tendría. Por si eso hubiera sido poco, recientemente Cristian regresó a Chile para aplicarse y conseguir un cargo más alto en esto, "Tuve que hacer un curso de formaciones que no había podido hacer y tuve unos días de servicio que no había cumplido porque no había podido tener tiempo y finalmente fui, hace como un mes a Chile, a recibir de manos del Ministro de Defensa el decreto donde me ascendían a Capitán", cuenta el actor al respecto.

Este logro lo ha compartido junto a su familia y sus amigos más cercanos quienes además forman parte de su tripulación más frecuente pues lo acompañan en la mayoría de los viajes que realiza. Sin duda su “copilota” favorita es su esposa Angélica Castro quien siempre se sube a su lado, así como no podía faltar su hija Laura. Últimamente, durante la grabación de su novela, dos de sus acompañantes más divertidos también fueron Horacio Pancheri y Diego Oliveros quienes han sido enormes cómplices en las dos de sus pasiones.

