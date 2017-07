Santino, hijo de Grettell Valdez y Pato Borghetti, conquista Instagram Hace un par de semanas el niño debutó en Instagram donde en menos de un mes ha logrado ganar la simpatía de 11 mil seguidores

Nació con estrella y está convencido de convertirse en una. Con 9 años de edad, Santino, el hijo de Grettell Valdez y Pato Borghetti, ya es toda una celebridad en Instagram red social en la que debutó el pasado 13 de julio y en menos de un mes ha alcanzado 11 mil seguidores y contando. Con ayuda de sus papás, el niño comparte los momentos más divertidos de su día a día, como sus múltiples festejos de cumpleaños.

El pasado 25 de julio el niño cumplió 9 años y decidió compartirlo con sus fans en esta red social, donde les envió un lindo mensaje de agradecimiento por todos los mensajes de amor que le hicieron llegar. “Muchas gracias, ahorita estoy de cumpleaños. A todas las personas que están aquí, de perros a gigantes, en ogros, en humanos. A las personas que me felicitaron hoy muchas gracias y adiós”, se escucha decir al niño en el clip.

Desde que tuvo edad para poder hablar, Santino ha expresado sus ganas de seguir los pasos de sus papás, en la actuación y en el canto. La simpatía del niño lo ha llevado a abrirse puertas en el mundo del espectáculo. A su corta edad ya compartió escenario con sus papás en Myst, donde demostró que como Pato Borghetti, él también sabe cantar.

Además del canto, Santino quiere hacer sus pininos en la actuación, de hecho, es uno de los aspirantes para realizar el papel de Luis Miguel, en la etapa de la infancia, en la bioserie del cantante. Tanto Grettell como Patto apoyan completamente las intenciones de su hijo, eso sí, con la condición de que el pequeño no descuide sus estudios.

“¡Genial! Me encanta robarle el micrófono a mi papá (…) El trato es que, pueda hacer todo esto: cantar, películas –ya me quedé en una- de todo, pero la única regla es portarme bien para hacer todo eso… ah sí y no descuidar la escuela, ni nada”, explicó el niño a Ventaneando, en junio pasado.