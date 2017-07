¿Cómo no cargarlo? Ariadne Díaz y el tierno 'sacrificio' que hace para ver feliz a Diego La actriz confesó que su hijo de un año de edad pesa lo que un niño de tres, de ahí que en ocasiones se canse, pero no pueda negarle los brazos

Es el “príncipe de las redes sociales”, pero es el “rey” indiscutible de su casa. Convertido en un encantador bebé de un año Diego Ornellas, hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas es ya toda una celebridad, no sólo por su carita de ángel, también por la simpatía que lo ha colocado como el niño consentido de Instagram.

Mientras sus más de 200 mil seguidores en esta red social se deleitan con las gracias del niño, en casa, Ariadne disfruta ver crecer a su bebé, quien cada día es más encantador y más pesado. Desde que nació Ariadne sabía que gracias a los genes de Marcus, Diego sería un niño grande, pero nunca imaginó a lo que se iba a enfrentar.

Si bien es un bebecito de un año de edad y está acostumbrado a los brazos de su mamá, la espalda de la actriz ya pide ayuda. En entrevista para el programa Hoy, la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo habló de cómo le hace para que su pequeño se sienta amado, pero a la vez no lastimarse, pues el bebé pesa lo de un niño de tres años.

“Ya no soporto la espalda, pero no tienes idea me duele cañón. La verdad es que pesa muchísimo, pesa casi 13 kilos, pero tiene un año, entonces tú como le vas a decir a un niño, que pesa lo que un niño de tres años, que no, pues es un bebé, lo tienes que abrazar obviamente, aunque caminó muy chiquito sí es de bracitos y lo cargas y todo. Pero yo ya con la espalda mal, le digo a Marcus, tú eres un gigantón y yo digo, Diego ya casi está de mi tamaño, sí está pesado, pero al final estoy feliz porque va a ser un hombresote”, declaró.

Sobre la talla de su bebé, Ariadne asegura que todo está dentro de lo normal, tomando en cuenta la estatura de su papá, quien se abrió paso en el mundo del espectáculo con su trabajo como modelo: “Me dicen, está muy alto y está en proporción. Digo, siempre se tiene que cuidar si estás muy gordito, o sea, el peso con relación a la estatura, entonces está dentro de los parámetros, pero obviamente es un bebesote”.

Así, aunque representa un gran esfuerzo para la actriz no puede dejar de cargar y consentir a su pequeño, quien aunque aprendió a caminar desde hace un par de meses todavía demanda los brazos de su mamá a la hora de dormir o de consolarlo. Para fortuna de la actriz, Diego es tan apagado a ella como a su papá, quien se convierte en su amoroso relevo cuando se trata de arrullar al pequeño.