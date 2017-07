Fer del Solar sobre sus diferencias con Ingrid Coronado: 'No hay un manual para enfrentar esto' El conductor habló de los señalamientos que su ex hizo en su contra durante una entrevista en octubre de 2016, cuando ella aseguró que él no había sido el mejor padrastro

Han pasado ya dos años desde que Ingrid Coronado y Fernando del Solar anunciaron su separación y comenzaron el proceso de divorcio que hasta la fecha continúa. A lo largo de este tiempo ambas partes han tenido la oportunidad de contar su versión de la historia, pero hasta este momento no han podido concretar una separación cordial. Tanto Ingrid como Fer han dado replica de los señalamientos del otro, tal como lo hace el conductor quien ha querido aclarar las declaraciones que su ex hizo, en octubre del año pasado, en las que aseguró que no fue buen padrastro con Emiliano, el hijo que la exGaribaldi tuvo con Charly López.

Hace unos meses, Ingrid abrió su corazón en el programa Historias Engarzadas donde le platicó a Mónica Garza algunos pasajes que la llevaron a tomar la decisión de separarse del conductor, quien aseguró no se comportó de la mejor manera con su primogénito. Una de las cuestiones que Ingrid ventiló es que luego de que Emiliano se fuera vivir una temporada con su papá Fer decidió convertir su recámara en gimnasio.

Aunque esas declaraciones de Ingrid fueron de octubre de 2016, hace unos días el conductor habló para el programa De Primera Mano donde aclaró esa situación en particular: “Lo único que digo es como yo me sentía, no podía ni siquiera hacer ejercicio, entonces, ¿hacer un gimnasio en ese cuarto?, si mi mamá se metía mucho o no, no sé. Eso no se enseña; cuando uno está a punto de morir ¿qué hace una mamá normalmente?... Apoyaría a su hijo. Quizá se sintió invadida, bueno es su manera de verlo, y es muy respetable, pero no hay un manual para enfrentar un golpe como este”, explicó Del Solar.

En la entrevista de Ingrid, también comentó que otro de los factores primordiales para su separación fue la mala relación que se generó entre ella y la familia del argentino, cuestión que Fernando asegura no haber notado pues él estaba centrado en recuperar su salud. Luego del gran escándalo mediático que representó su separación, la expareja continúa protagonizando una batalla legal para finiquitar definitivamente su matrimonio.

“El proceso legal continúa, de hecho no podemos hablar para no interferir con la justicia, está todo en mano de los jueces, pero lo más importante ya está arreglado, que es cómo poder ver a mis hijos, qué días de la semana, cada cuándo, un fin sí un fin no, y la parte económica es lo mío, lo tuyo, lo que era nuestro, eso es lo que se está viendo y eso es lo que está en manos del juez”, detalló Del Solar sobre la situación actual por la que atraviesan en los tribunales.