Angelina Jolie lo cuenta todo: 'Han sido momentos muy difíciles'

No ha sido fácil, pero Angelina Jolie retoma el vuelo tras la ruptura amorosa que vivió hace diez meses, al poner punto final a su compromiso con Brad Pitt. Luego de ese tiempo llegó la reflexión y con ello, un golpe emocional que involucró todo tipo de sentimientos. Frente a ese panorama, tomó las fuerzas necesarias para mostrarse plena frente a la mirada de sus seis hijos, con quienes ahora disfruta cada instante de manera única. Esta vez, la actriz abrió su corazón como nunca antes, para desentrañar los detalles más esenciales de ese periodo, del que poco a poco ha logrado salir.

“Las cosas se volvieron difíciles… ha sido el momento más complicado”, admitió la estrella de Hollywood, en la más reciente entrevista que concedió a Vanity Fair, al referirse a los últimos meses en los que compartió su vida con Pitt. Fue en el verano de 2016 cuando todo comenzó a salirse de control y luego de aquello, su ruptura se hizo pública en septiembre de ese mismo año. Para ella, lo más importante fue cuidar en todo momento la integridad de sus hijos: Maddox, Pax, Shiloh, Zahara y sus gemelos Vivienne y Knox y, hasta el momento, ella y Brad han trabajado para conseguirlo.

Pero aunque las emociones hayan sido incontenibles, Angelina ha sabido vivir con su dolor sin que sus hijos sean testigos de ello, y todo por una simple razón. “Me preocupé mucho por mi madre mientras yo crecía, mucho. No quiero que mis hijos se preocupen por mí”, y con esa firmeza, la protagonista de Maleficent reveló de qué forma es capaz de buscar un momento para desahogar ese mar de sentimientos que surge de manera repentina. “Pienso que es muy importante llorar en la regadera y no enfrente de ellos (de sus hijos). Ellos necesitan saber que todo estará bien, incluso cuando no tengas la seguridad de que así será”, dijo.

Apenas en mayo pasado, Brad Pitt concedió una de sus entrevistas más sinceras a GQ Magazine. En ella, expuso su sentir tras la separación de quien es la madre de sus hijos. Ante esto, Angelina fue cuestionada sobre si tuvo algún tipo de sorpresa al conocer las declaraciones, a lo que ella respondió que “no”.

Por supuesto, la comunicación con sus hijos ha sido plena. Tras el inestable episodio amoroso, ha tenido los mejores consejos para ellos. La actriz recordó cuando le hizo una broma a su hijo Knox, a quien le dijo que tenía que pretender “ser normal”. Ella habló de la respuesta del pequeño, quien tuvo contundentes palabras tras lo dicho por su madre. “¿Quién quiere ser normal? Nosotros no somos normales. Nunca vamos a ser normales…”, contó. Además, se siente orgullosa de todo el aprendizaje, pues el camino recorrido le ha dejado grandes lecciones. “Ahora me siento más mujer porque soy más inteligente sobre mis elecciones y mi familia es la prioridad…”, agregó.

En medio de una etapa de vertiginosos cambios, Angelina supo conformar un refugio ideal para ella y sus hijos, una magnífica residencia ubicada en Los Ángeles, en la que vuelve a redescubrirse. “Es un gran salto para nosotros y todos estamos haciendo lo mejor para sanar a nuestra familia”. Entre otras cosas, y lejos de los reflectores, habló de otra de sus pasiones. “Tengo ganas de preparar el desayuno ideal y tener todo en orden en la casa. Esa es mi pasión. Por petición de mis hijos, estoy tomando clases de cocina. Cuando voy a dormir por la noche, pienso, ‘¿hice un buen trabajo como mamá o sólo fue un día normal?’”, aseguró.

