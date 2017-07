Charlize Theron, el drama de su juventud con las adicciones y la muerte de su padre

Bajo los reflectores, Charlize Theron brilla como una de las estrellas más importantes de la industria cinematográfica, aunque detrás de aquella imagen de actriz consolidada, está la historia de una mujer que ha logrado resurgir de entre sus derrotas. Desde pequeña, el dolor marcó sus días al vivir en el seno de una familia disfuncional, con un padre alcohólico y violento que tuvo uno de los finales más inesperados. Aunado a eso, Charlize tuvo otra gran batalla que librar hace ya varios años, la de su adicción a las drogas.

VER GALERÍA

Como muy pocas veces, la protagonista de cintas como Monster abrió su corazón para contar algunos detalles de su vida, en donde con plena seguridad admitió el drama que vivió derivado de sus adicciones. “En mis veinte yo fumaba marihuana y después no lo pude hacer más. Solía funcionar con eso y luego un día me senté en el sofá y no pude moverme”, confesó en entrevista radiofónica con Howard Stern.

Pero la experiencia de Charlize con sustancias psicoactivas no fue limitada, al ser cuestionada sobre si había consumido otras cosas aparte de la marihuana lo admitió de manera rotunda. “Sí, definitivamente lo experimenté…”. Pero no sólo eso, al referirse sobre el momento en que consumió éxtasis decidió ahondar en el tema, pues hoy lo ha superado y no tiene reparo alguno en aceptar lo que aconteció en su pasado. “No lo hice mucho, pero lo hice durante mis 20. Me lo pasé genial”, dijo, aunque aquello la llevó a tomar firmes decisiones sobre lo que quería para su futuro.

VER GALERÍA

Hoy su vida es distinta, desempeña con orgullo su papel de madre de dos niños y se siente plena en todos los sentidos. Por supuesto, aquella necesidad de superación nació en medio de ese episodio de adicciones que hoy ha superado y hoy las cosas han tomado otro rumbo. “Ahora me duermo a las 8:45 pm y me encanta. Me despierto a las 6:30 de la mañana y tengo qué preparar dos desayunos”, contó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En esa misma charla la actriz tocó el tema de cuando su madre, Gerda, acabó con la vida de su padre de un disparo en señal de autodefensa. “Fingí que no sucedió, no se lo dije a nadie, cuando alguien me preguntaba decía que mi papá había muerto en un accidente de auto…”, dijo. Transcurrido el tiempo, Charlize sólo puede demostrar la enorme admiración que tiene por su madre, a quien considera una gran inspiración en su vida.

VER GALERÍA