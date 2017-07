¡Ha nacido una 'vlogger'! La hija de Inés Gómez Mont, lista para triunfar en internet La conductora compartió en su cuenta de Instagram uno de los videos que su primogénita grabó en su celular y con el que demostró que tiene mucho talento para entrar al mundo de los influencers

Tiene talento y no lo puede ocultar. Nacer en la era millennial implica muchas cosas, incluidas, saber manejar los dispositivos electrónicos automáticamente. En esta época si quieres dar a conocer cualquier tema sólo necesitas un teléfono cerca y listo, la red hará lo demás. Al parecer ese es el plan de Inesita, la hija mayor de la conductora Inés Gómez Mont, quien está convencida en querer ser una vlogger y ya ha comenzado a hacer sus pininos con divertidos videos que graba en el teléfono de su mamá.

Una publicación compartida de Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 6:09 PDT

Últimamente, la afición de la niña es tomar prestado el móvil de su guapa mamá y grabar, a escondidas videos en los que demuestra que sí tiene madera como vlogger. Aunque la niña de siete años pensó que esta actividad sólo quedaría para el recuerdo familiar no contó con que su mamá lo compartiera con sus más de un millón de seguidores en Instagram uno de sus clips.

En el video, producido y grabado por la misma Inesita aparece la niña muy entusiasta saludando a sus seguidores “¡Hola hermositos!, ¿cómo están? Yo estoy súper, súper bien”, se ve diciendo a la niña, quien explica por qué su cama luce un tanto extraña: “Hoy les voy a dar un nuevo video. Les voy a contar todo que estaba, estoy en un crucero, por eso ven mi casa así muy rara y todo, pero es muy padre y aquí voy a hacer qué hago en las mañanas y luego ya se los hago en México donde normalmente lo hago, pero les voy a enseñar cómo lo hago”, se escucha decir a la niña mientras se despide con un beso a la cámara.

VER GALERÍA

Emocionada al ver los pininos de su hija en el mundo de los vloggers, Inés Gómez Mont publicó el video en el que explicó por qué no quiere abrirle un canal de You Tube a su hija, por el momento: “Noooo, lo que me encuentro en mi celular que siempre se lleva Inesita para grabar sus videos ‘la bloogger’. ¿Qué voy a hacer con esta niña? Obvio no le voy a hacer su canal jajaja… así que ni me digan, que ustedes son las mamás pollos de mis hijos. P.D. no puedo con el ‘hermositos’ jajaja”, escribió Inés al lado del clip.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aunque está convencida de no querer abrirle un canal a su hija, es un hecho que sería un éxito, pues en este “piloto”, la niña demostró su popularidad alcanzando más de 150 mil reproducciones en menos de 24 horas. Así que se cuide Yuya, porque Inesita y su simpatía vienen con todo. Esta no es la primera ocasión que la niña presume sus talento para improvisar, pues hace unos días Inés compartió en una de sus historias en Instagram otro clip donde su hija presenta a sus invitados al video: sus cuatro hermanos.