¿Quién dijo que era fácil? Angélica Vale y su exhaustiva rutina de ejercicio A través de su cuenta de Instagram compartió un poco de sus mañanas en el gimnasio

Con dos niños en casa y una carrera como actriz que mantener, Angélica Vale apenas tiene tiempo para ella, pero esa no es excusa, pues sabe cómo hacerse un espacio para ocuparse de su salud. En medio de fotos y videos de sus hijos, Angeliquita y Daniel, La Vale compartió un clip de su rutina de ejercicio con la que está cuidando su figura.

En el video aparece Angélica como siempre, muy sonriente, realizando algunos ejercicios de flexión utilizando una liga para hacer presión. Con su look más deportivo, Angélica dejó claro que su instructor no se toca el corazón a la hora de ponerle sus rutinas: “Mi querido Joseph Orellana me matas cada mañana”, escribió como título de la publicación.

Para acompañar este clip Angélica utilizó el hashtag #healthylifestyle haciendo evidente que está en pleno proceso para adoptar un estilo de vida mucho más saludable. Aunque en el gimnasio trabaja sin parar para transformar su cuerpo, en casa Angélica realiza el ejercicio más efectivo: ser mamá.

Aunque siempre ha estado pendiente de su salud, tras sus dos embarazos, Angélica reconoció públicamente que debido a un problema con las hormonas recuperar su figura se había complicado, pero desde el año pasado gracias a una efectiva rutina y buena alimentación consiguió bajar 14 kilos.

En junio de 2016 la actriz reveló a People algunos detalles del régimen que la hizo perder peso: “La rutina de ejercicios no es nada de pesas, a veces para los brazos, pero tres libras, no pasas de ahí. Es más bien como resistencia con tu mismo cuerpo. Es muy divertido porque siempre te cambian la rutina; entonces, nunca sé qué voy a ir a hacer (...) Normalmente camino, porque la corredera tampoco es buena. Hay que caminar rápido y hacer intervalos de caminar rápido y luego le bajas y le subes".