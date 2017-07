‘¡Home run de amor!’ Elizabeth Gutiérrez y William Levy, orgullosos de su jugador estrella Los actores presumieron el excelente desempeño de su hijo mayor, Christopher en el beisbol

Cuando Elizabeth Gutiérrez y William Levy comenzaron a escribir su historia de amor, nunca imaginaron verse en este momento en el que sus hijos iniciarían a trabajar por sus logros. Dejando de lado sus propios éxitos, la pareja se ha volcado en apoyar a su primogénito Christopher quien está convencido de trabajar para llegar a convertirse en un jugador de beisbol de las grandes ligas. La pareja ha cerrado filas para convertirse en la mejor porra de su hijo mayor quien gracias a su dedicación ha comenzado a disfrutar de sus primeras victorias.

Para Elizabeth y William no hay evento en su agenda más importante que los juegos de Christopher, quien hace unos días les regaló el momento más emocionante al verlos presenciar un home run que le dio la victoria al equipo del niño. Conmovidos al ver la actuación de su hijo, los actores dedicaron lindos mensajes al niño de 11 años.

“¿Te he dicho lo orgullosa que estoy? Cuánto admiro tu dedicación, pasión y cómo me sorprendes cada vez que estás bajo presión, cómo creces, confías y brillas con la luz de Dios. Te amo demasiado. Todo trabajo recibirá una recompensa, sólo debes creer”, escribió Elizabeth Gutiérrez como título del video donde aparece su hijo en acción.

Tan orgulloso como Elizabeth de ver a su hijo tan encaminado a cumplir su sueño, William Levy también dedicó un mensaje al niño, pero resaltó el gran trabajo de Elizabeth, quien como mamá ha apoyado en todo a su hijo: “Vas en la dirección correcta y avanzas gracias al trabajo duro (…) Gracias al hombre detrás de la cámara, en este caso, la mujer por su excelente labor. Gran trabajo mamá @Elizabethgutierrez_”, escribió el cubano.

El apoyo que Christopher recibe de sus papás es incondicional. No sólo ha convertido el béisbol en el deporte favorito, de ahí que no haya fin de semana que no asistan a echarle porras al niño. Hace unos días la familia participó en el partido de las estrellas en Miami, donde jugaron el actor Jamie Foxx y William Levy. Ante la presencia de las celebridades, el actor no dudo en promover el encuentro de su familia con el actor de Django y con Miles Teller.