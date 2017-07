'Ser buena actriz no es suficiente y eso duele', Fernanda Castillo en su entrevista más sincera

Fernanda Castillo se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana e incluso su talento ha trascendido barreras y su imagen ha conquistado ya miles de países gracias a sus múltiples papeles, entre ellos, el más reciente como Mónica Robles en la serie llamada El señor de los cielos, sin embargo ella confiesa que subir a la fama no ha sido una tarea nada fácil.

La actriz mexicana siempre fue una chica normal que no sobresalía demasiado de las demás y aunque su primer salto a la fama se debió a que fue elegida para ganar el concurso de la Chica E!, ella no contaba con las características físicas que los productores buscaban para tener un papel de protagonista en alguna novela. Aunque ahora Fer tiene una figura envidiable y un cuerpo atlético que se debe a un estilo de vida saludable, ella abrió su corazón y confesó que no siempre fue así.

“Había sido muy aplicada durante la carrera pero no tenía esta cara perfecta y este cuerpo perfecto que se veía en la televisión. La gente no me cree pero yo siempre tendía a ser más rellena y me costaba mucho trabajo mantenerme baja de peso,” dijo en el programa de Suelta la sopa. Fer siempre se ha caracterizado por su una mujer muy trabajadora y gracias a su perseverancia y a su fuerza, ha logrado romper muchos estereotipos.

“Duele decir ‘¿por qué esa cara entra primero que yo si ni siquiera estudió el texto?’ Duele. Yo tengo que aceptar que mi primer golpe con la carrera fue decir ‘tengo que aprender a producirme, tengo que aprender a ser lo mejor que puedo ser, porque con que sea buena actriz no es suficiente y eso duele”, confiesa la actriz de Clap. Hoy Fernanda ha aprendido a aceptar ser perfecta en su propio estilo, a trabajar para sentirse cómoda con su cuerpo y ha logrado trascender debido a su trabajo impecable, convirtiéndose en un gran ejemplo a seguir para muchas jovencitas.

