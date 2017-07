Emma Watson y la petición especial a sus fans para recuperar una de sus joyas más preciadas

Sus fans nunca la dejan sola y Emma Watson lo sabe a la perfección. Para muestra, la más reciente petición que hizo la actriz, luego de perder tres piezas de su colección de joyas personal, una de ellas muy especial por tener un valor sentimental significativo. A través de sus redes sociales contó cómo fue que ocurrió la desagradable experiencia, sin que hasta el momento haya podido dar con los objetos que extravió. Sin embargo, confía en que alguna persona pueda apoyarla y las respuestas han sido inmediatas.

VER GALERÍA

Tan pronto se percató de lo ocurrido, la estrella publicó un mensaje en Facebook para revelar que durante su visita a un spa en Londres olvidó tres anillos que, hasta el momento, no aparecen. “El domingo por la tarde asistí a un tratamiento en el Mandarin Oriental Hotel Spa, en Hyde Park, Londres. Antes de mi cita me quité de los dedos tres anillos de plata y los guardé dentro de la gaveta. Cuando salí, me di cuenta que los había olvidado, llamé al spa pero ya estaba cerrado…”, relató Watson, quien agregó que después de haber avisado al establecimiento, se le hizo saber que las sortijas no estaban ya en el lugar.

Pero existe una razón por la cual ha actuado de esta manera, y es que una de las joyas fue un preciado regalo que hace mucho le hizo su madre. “Eran solo unos anillos, podría aceptar eso, pero uno de ellos fue un regalo de mi madre. Ella lo compró un día después de que yo nací, nunca lo dejó de usar y me lo regaló cuando cumplí 18 años. Yo usé este anillo todos los días y es mi posesión más especial y significativa”, señaló, no sin antes ofrecer una recompensa a quien encuentre la preciada sortija.

VER GALERÍA

Ha sido tal su interés por recuperar esta pieza, que incluso dio de alta una cuenta de correo para que quien tenga alguna noticia se ponga en contacto con ella. “No puedo expresar lo mucho que significaría para mí que me los puedan regresar- sin hacer ningún tipo de preguntas-. Si los han visto o si tienen alguna información por favor escríbanme a: findthering@outlook.com”, escribió. Hasta el momento, la publicación ha sido compartida más de tres mil veces.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Para dar mayor detalle de esta pérdida, Watson subió un par de fotografías de sus manos usando los tres anillos. El que le regaló su madre tiene una pequeña piedra y al parecer solía llevarlo en su dedo meñique. Por supuesto, las muestras de apoyo han sido constantes desde que dio a conocer la noticia, aunque se desconoce si alguien le ha contactado para dar alguna pista de donde podría estar la joya.

VER GALERÍA