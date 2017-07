¿Por qué Ludwika Paleta conmocionó las redes con un emotivo video?

Este domingo Ludwika Paleta, quien siempre se ha caracterizado por tener un enorme corazón y ser muy compasiva, compartió una gran lección en su cuenta de Instagram que conmovió hasta lo más profundo de su ser a todos sus seguidores, entre ellos a varias celebridades. Resulta que la actriz estaba navegando por su red social cuando vio un video que le llamó mucho la atención y después de descubrir el significado de éste, lo quiso compartir.

El video pertenece a una cuenta llamada @Laurabpilates y en éste aparece una mujer ayudando a un hombre a ponerse de pie en un hospital. Ludwika junto escribió: “A veces miras IG sin buscar y encuentras cosas accidentalmente. Hoy, me encontré con un post que me llamó la atención. Una mujer ayudando a un hombre a hacer su terapia. Sigo viendo el video y descubro que lo besa en la boca amorosamente y pienso, que probablemente es su pareja.” El clip la cautivó tanto que se metió a la cuenta a investigar de qué se trataba. “Para mi sorpresa en un post del 19 de marzo de este año, hace apenas unos cuantos meses se disculpa con sus seguidores por no poder contestar tan rápido como normalmente lo haría porque su marido tuvo un accidente de coche y está inconsciente desde entonces con un daño cerebral importante. Me quedé helada.”

La actriz de Carrusel está casada desde el 2013 con Emiliano Salinas con quien acaba de tener unos adorables mellizos. Ella confiesa que por esta razón está más sensible que nunca y con las emociones a flor de piel y fue por esto que quizás esta bonita historia le llegó hasta lo más profundo. “Sigo buscando y encuentro una hermosa historia de amor. Y siento la necesidad de compartirlo. Por varias razones: Una, porque son estas cosas las que me dan la gran oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. A reconocer las prioridades y a valorar lo que REALMENTE importa”, continúa la actriz en su reflexión, “La verdad a veces hasta un grano que me salió en la frente me puede (o al menos así se siente) arruinar el día. Me pongo de mal humor porque no he logrado bajar todo el peso que yo quisiera o porque se dice tal o cual cosa de mí, y después casi como si fuera obra del destino me encuentro con la historia de una mujer que SI está batallando contra algo que si tiene importancia, la vida de una persona que ama.”

Ludwika incluso quiso dedicarle un mensaje a la autora del video y la tagueó para escribirle: “no te conozco y no sé mucho de tí, pero tu historia me conmueve mucho. Probablemente estoy sensible. Acaban de nacer mis hijos, unos gemelitos preciosos y sanos. Admito que sea esa una de las razones por las cuales estoy más sensible que nunca, pero aún sin conocerte reconozco tu fortaleza y valentía. Agradezco haberme encontrado tu post”.

Y cerró su publicación con una tierna reflexión: “Démosle importancia a lo realmente importante. La vida es muy corta y se va rápido como para no disfrutarla. Ama tu propia vida, tanto que no tengas tiempo de odiar ni hablar de los demás.” Este video a las pocas horas ya tenía más de mil comentarios, todos con mensajes de ternura y emoción, contando miles de historias parecidas y palabras de agradecimiento por haberlo compartido. Algunas celebridades como Grettel Váldez, Marimar Vega, Ximena Herrera y Aislinn Derbez también pusieron sus comentarios con corazones y aplausos.

