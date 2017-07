'¡Good morning Angels!', Drew Barrymore y Cameron Diaz reunidas otra vez

Dos de los famosos Ángeles de Charlie se rencontraron hace unos días. Drew Barrymore compartió una tierna fotografía con su “hermana del alma”, Cameron Diaz en su cuenta de Instagram. En esta imagen solamente faltó su compañera Lucy Liu para que fueran el trío perfecto que alguna vez conquistó los corazones de miles de espectadores en una de las películas más populares de la historia.

En la fotografía, las estrellas de Hollywood aparecen en una selfie hecha close-up. Con looks al natural, poco maquillaje y una sonrisa de complicidad, las amigas posaron como cualquier pareja de amigas que ven hacia la cámara después de una larga tarde de pláticas y risas. Para complementar la imagen, la actriz de 42 años escribió un tierno mensaje para Cameron reafirmando la amistad que han tenido por tantos años.

“Salir de tu casa para estar con tu amiga. Ser una persona íntegra, con tu hermana. Recuerda pasar un tiempo con las personas que quieres en tu vida ocupada. Ella me ha hecho sentir más allá de hermosa. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. #GraciasDiosPorLasAmigas. Ellas te rejuveneces y te confirman todo”, escribió la actriz de 50 first dates. Cameron no publicó nada, sin embargo los seguidores de las dos reaccionaron con comentarios positivos y llenos de alegría.

El último año ha sido muy complicado para Drew quien en abril se separó de su esposo Will Kopelman, con quien tuvo a dos hijas, Olive y Frankie. La actriz quiso darse un descanso de la vida amorosa y ahora se ha dedicado a ser una excelente madre como lo demuestra con las tiernas imágenes que comparte en su cuenta de Instagram en su mejor papel.

Por el otro lado, Cameron está gozando plenamente de su matrimonio con el rockero Benji Madden, de quien se enamoró mientras se tomaba un descanso de su agitada carrera. Hace unas semanas, la ojiazul reapareció después de una larga ausencia durante el Goop Wellness Summit un evento de su también amiga, Gwyneth Paltrow.

