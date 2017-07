Y Anna Wintour baila… ¡así! Salma Hayek presume el ritmo de la gurú de moda La veracruzana recordó uno de los momentos más memorables de la pasada gala del MET, donde aparece su amiga mostrando sus mejores pasos

No hay fiesta del jet set mundial en la que Salma Hayek no sea convocada. No importa en qué latitud del globo terráqueo se encuentre, la veracruzana siempre sabe cómo disfrutar de la vida al lado de sus famosos amigos. No hay personalidad que se resista a la simpatía de la mexicana, quien anoche, recordó la pasada gala del MET, donde logró captar un momento que hoy ya dio la vuelta al mundo. Se trata de un clip en el que se ve Selena Gomez, The Weeknd y Anna Wintour disfrutando del show musical de Katy Perry, instante en que la gurú de la moda dejó la solemnidad para otro momento y mostró que tiene mucho ritmo.

Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 10:57 PDT

Como pocas veces la hemos visto, la periodista británica se animó bailar durante esta importante gala en la que todos los asistentes vistieron inspirados en Comme des Garçons. En el clip, en el que los protagonistas era Gomez y The Weeknd, Wintour robó cámara al mostrar su lado más divertido y espontáneo.

“Adivinen quiénes son los bailarines en este video que tomé cuando Katy Perry cantó en el MET”, escribió Salma como título del clip en el que todos aparecen de espaldas, pero Wintour no puede evitar moverse al escuchar cantar a la californiana el tema Teenage Dream. En el clip se ve cómo Wintour encontró en el comediante James Corden a su mejor pareja de baile. Aunque siempre muestra su imagen impecable frente a las cámaras, con este video queda claro que en la intimidad de su círculo más cercano, la periodista es tan divertida como el resto de sus amigos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por su parte, si de bailar y poner el ambiente se trata, Salma se pinta sola. Para la mexicana no hay fiesta en la que no se convierte en el centro de atención gracias a su simpatía. Solo falta recordar la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, donde al ver reunidos a tanto compatriota no dudó en traer un mariachi de París para darle el toque mexicano.

VER GALERÍA