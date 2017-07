Paris Hilton y la imborrable prueba de amor que le dio su novio, Chris Zylka

No podría ser mejor, desde hace ya un tiempo, Paris Hilton tiene una razón más para ser feliz: el amor. Esta vez, su novio Chris Zylka le dio una explícita muestra de cariño que puso muy sensible a la rubia. A la par de eso, ambos celebran una fecha muy especial, su aniversario, y ella lo presumió en sus redes sociales. Lo cierto es que la socialité no ha parado de disfrutar cada momento junto a su novio. Cuando no aparecen juntos vacacionando por sitios paradisiacos, son los protagonistas de alguna exclusiva reunión entre amigos.

Ahora, a través de sus redes sociales, Paris compartió un emotivo mensaje por este día, y de paso mostró la gran sorpresa que le preparó su chico. Con la emoción a flor de piel, la también empresaria publicó las instantáneas del nuevo tatuaje que se hizo Chris en uno de sus brazos. En el nuevo diseño de su galán se puede leer, con la misma tipografía del logotipo de Disney, el nombre de Paris. Ella mostró un video del momento en que él se lo enseña, y no pudo evitar escribirle una dedicatoria. “¡Qué afortunada chica! Mi amor me dio una sorpresa y se tatuó mi nombre con la tipografía de Disney. Y dice que es porque soy su lugar más mágico en la Tierra y que además finalmente encontró a su princesa de cuento de hadas”, dijo.

Para el aniversario la rubia mostró una serie de fotografías de ellos dos en varios momentos de su relación. En algunas imágenes aparecen en apasionados besos, en otras él la toma por la cintura o simplemente posan con los impecables atuendos que han usado para ocasiones especiales. En estas postales destaca una en donde los dos usan unas bomber jackets con el nombre de cada uno. Por supuesto, en el romántico álbum tampoco olvidó incluir un lindo mensaje. “¡Feliz aniversario, mi amor! Gracias por hacerme sentir como una princesa de Disney cada día. Eres mi caballero en armadura radiante y nunca antes me había sentido tan a salvo y segura…”, dijo.

Pero ella fue más allá con sus palabras, la también DJ remató su mensaje con una de las declaratorias más lindas que le haya dedicado a alguno de sus amores, dejando claro que aquello que los une es extraordinario. “Eres mi mejor amigo, mi otra mitad y me has hecho ver que existen los cuentos de hadas, además que los sueños se hacen realidad. Te amo, nene”, agregó.

Apenas en febrero, durante la celebración de su cumpleaños 35, Paris dio la sorpresa al aparecer acompañada de quien hasta ese entonces era un “misterioso chico”. En esa celebración se les vio muy cariñosos y hasta compartieron uno de sus besos por Snapchat. Días después, gracias a todas las pistas que dio la socialité, la identidad del chico fue revelada. Se trataba nada más y nada menos que de Chris Zylka, actor y modelo estadounidense de origen ruso, que ha participado en cintas como The Amazing Spiderman.

