Natália Subtil revela porqué su hija Mila no tendrá un bautizo religioso En lugar de una ceremonia por la Iglesia, la hija de la modelo y Sergio Mayer, protagonizará un ritual espiritual

Dando lecciones de cómo ser unos papás modernos, Natália Subtil y Sergio Mayer Mori sorprenden nuevamente con la manera en la que están haciendo equipo para criar a su pequeña Mila. Convertidos en los mejores amigos, los jóvenes han decido que la bebé sea bautizada, pero no bajo ninguna ceremonia religiosa, más bien, están pensando en que la niña se convierta en la protagonista de un rito espiritual para conmemorar sus primeros meses de vida.

Ahora que Sergio Mayer Mori está de vuelta en casa y más comprometido que nunca con su papel de papá, Natália Subtil reveló que han platicado sobre este tema y han llegado a la conclusión de que quieren algo más espiritual para la bebé: “En dos meses más o menos, pero vamos a hacer algo diferente. No será en una iglesia; tenemos pensado que sea una ceremonia espiritual”, comentó la modelo brasileña en entrevista para TvNovelas.

La expareja tomó esa decisión debido a una razón muy poderosa. Según comentó Natália, ambos quieren que sea Mila quien, cuando tenga edad, elija qué religión profesar: “Queremos que ella decida su religión. Somos unos padres más modernos”, explicó.

Aunque ya tienen planeado que el ritual sea en un par de meses, todavía hay varios detalles que no definen, como el lugar: “Todavía no lo definimos. Pensamos que en la playa sería buena idea” La familia Mori es una eterna enamorada del mar, pues fue a las orillas de éste donde el año pasado Bárbara Mori celebró su boda con Kenneth Sigman.

Si bien no será una ceremonia religiosa, Mila sí tendrá padrinos, a quienes ya tienen en la mente: “Sergio escogerá a los hombres, pero todavía no se decide, y yo a las mujeres, que serán mis tres mejores amigas, las que me acompañaron en todo mi embarazo”, finalizó.