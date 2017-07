Zuria Vega celebra los seis meses de Lúa con su foto más linda Desde las primeras horas de este martes 11 de julio, la actriz compartió una foto y un tierno texto que sirvió como tierna felicitación para su hija

Ha pasado ya medio año desde que Zuria Vega y Alberto Guerra recibieron a su primera hija en común, Lúa. Convertida en la más tierna y encantadora “reina” de la casa, la bebé celebra este 11 de julio su cumplemes número seis. A manera de festejo, su famosa mamá compartió la que se ha convertido en la foto más especial de su hija, quien posee una mirada que derrite a cualquiera.

Las primeras horas de este martes, Zuria logró captar la imagen ideal para acompañar el mensaje con el que felicitó a Lúa por un mes más: “¡Felices seis meses amor bonito! Te amo hija”, escribió Zuria como pie de foto de esta excepcional imagen.

En la imagen, en la que la bebé aparece recostada luciendo una charra con gorrito, que deja al descubierto su encantadora carita. Los profundos ojos azules de la bebé acaparan por completo la atención de la foto, herencia según ha contado Zuria, de su mamá Leonora Sisto. Aunque es muy parecida a su abuelita materna, Lúa también tiene varios rasgos de su papá, Alberto Guerra como las largas y rizadas pestañas o el lunar rojo en la nuca, un detalle que hace poco descubrió Zuria.

Aunque Zuria Vega y Alberto Guerra son muy generosos a la hora de compartir las fotos y videos más divertidos de Lúa, la pareja está muy clara sobre poner límites si de compartir momentos de su hija se trata. Hace unas semanas, la actriz reveló la razón por la que su hija no tendrá cuenta de Instagram, por el momento, pues no están planeando que sea una bebé millenial.

“Cada quien, pero yo comparto lo que a mí me gusta compartir, pero no, mi hija no va a tener una red social hasta que no sea ella capaz de controlarla y de elegir (…) Alberto y yo lo hemos hecho con toda nuestra historia y yo con mi carrera, es la forma de comunicarnos con el público y así lo seguiremos haciendo”, declaró en junio pasado a la agencia JDS.